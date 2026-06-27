Victoria sindical de los trabajadores de Women’secret, Springfield o Cortefiel: la dirección se compromete a mantener sus condiciones laborales

La huelga de tres días convocada por los trabajadores del grupo Tendam en la Región de Murcia ha quedado suspendida tras el acuerdo alcanzado entre la dirección de la empresa y los responsables estatales de UGT. Según el comité de UGT en Tendam, ambas partes han adquirido el "compromiso mutuo" de mantener las condiciones laborales actuales de la plantilla, recogidas en el Convenio Provincial de Murcia firmado hace tres años, en caso de que el convenio estatal del comercio textil (ARTE) sea finalmente publicado en el BOE.

El comité asegura que este acercamiento se ha producido "como consecuencia del éxito de participación en el primer día de huelga". Una victoria sindical que ha permitido que las tiendas del grupo -Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro y Fifty- hayan vuelto a abrir sus puertas este sábado, tras una única jornada de paro de las tres previstas inicialmente ante la aplicación del convenio estatal, que empeoraría sustancialmente sus condiciones de trabajo.

"Esperamos que la empresa mantenga lo pactado"

Pese al acuerdo, y según el comité, el compromiso no ha quedado reflejado por escrito por parte de la empresa, una de las principales exigencias tanto de los trabajadores como del comité de UGT durante las semanas de negociación y la jornada de huelga. Aun así, confían en que la compañía cumpla su palabra.

«Esperamos que la empresa mantenga lo pactado con UGT. Lo sabremos cuando apliquen el convenio estatal», señala una de las trabajadoras. Y advierte: «Ya lo dijimos, si finalmente no cumplen su palabra, la de ayer será la primera huelga de muchas».

Una jornada de protesta que supuso el cierre de los establecimientos y una manifestación que registró una amplia participación. «Estamos muy contentos porque hemos demostrado que la unión hace la fuerza», concluyen desde la plantilla.