La Región reclama reforzar la coordinación estatal para frenar la clorosis nervial amarilla en cítricos

La Región de Murcia ha instado al Gobierno de España a reforzar de forma urgente la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para contener la propagación del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos.

El Ejecutivo autonómico pide intensificar los controles sobre el movimiento de material vegetal entre regiones tras detectar la llegada de plantas afectadas que dificultan las labores de erradicación.

El director general de Agricultura, Francisco González Zapater, ha trasladado este sábado esta petición tras la reunión de coordinación celebrada esta semana entre representantes de las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha explicado, los productores murcianos han detectado la entrada de plantas infectadas, lo que compromete los esfuerzos desarrollados para controlar la enfermedad en el territorio regional.

González Zapater ha defendido reforzar el denominado escudo fitosanitario de la Región y subrayó la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar la expansión del virus.

Durante el encuentro, la Comunidad Autónoma también ha expresado su preocupación por el actual marco regulatorio europeo y la eliminación progresiva de productos fitosanitarios, una situación que, a su juicio, puede restar competitividad a los agricultores españoles frente a productores de terceros países y de otras regiones de la Unión Europea.

El responsable regional ha reiterado la disposición de Murcia a colaborar con el Ministerio para impulsar medidas que garanticen una producción agrícola segura, sostenible y competitiva.