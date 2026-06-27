La Región de Murcia pide a la UE más presupuesto para proteger el bosque mediterráneo

En el Comité de las Regiones que se celebró esta semana en Bruselas, la Región de Murcia pidió llevar a cabo un aumento del presupuesto destinado a proteger el bosque mediterráneo.

En este sentido, la directora general de la Unión Europea, María Cruz Ferreira reclamó el reconocimiento urgente de la especificidad del bosque mediterráneo y que la selvicultura activa y la conservación forestal dejen de ser tratadas como políticas marginales dentro del Marco Financiero Plurianual europeo.

Al respecto de la especificidad del bosque mediterráneo, Ferreira denunció que los modelos bioclimáticos y de contabilidad de carbono actuales de la Unión Europea están diseñados para las grandes superficies del centro y norte de Europa, pero son inadecuadospara el Mediterráneo. Esto se debe al estrés hídrico crónico que sufre la vegetación de esta zona propia del levante español.

Asimismo, la directora general especifica que la selvicultura activa puede ser un escudo contra los incendios forestales, así como "la única vía para garantizar la permanencia del carbono y mitigar la vulnerabilidad del territorio".

La selvicultura activa es la conservación de los bosques mediante la intervención humana. Esto se traduce en podas, claras, siembras y todas aquellas actividades para eliminar, por ejemplo, la masa forestal seca que favorece a los incendios en el verano. El objetivo de esta práctica, según explica el Gobierno de la Región de Murcia desde su sede electrónica, es hacer a los ecosistemas mucho más resilientes frente a los nuevos retos climáticos y, de esta forma, frenar la desertificación o prevenir incendios forestales.

Ferreira defendió que en territorios semiáridos como el murciano la selvicultura "es una infraestructura activa de mitigación y la principal herramienta de prevención contra incendios de sexta generación". "Plantar es solo el inicio, pero mantener y conservar es lo que garantiza la resiliencia del ecosistema", añadió.

Como final para su discurso crítico con la financiación que recibe actualmente la servicultura de los bosques mediterráneos, la directora general indicó que es una "incongruencia" exigir que sena el pilar básico de la neutralidad climática en 2050 al mismo tiempo que se mantiene la "inanición presupuestaria".

María Cruz Ferreira durante su intervención en el Comité. / L. O.

Life Token CO₂

En este Comité se reunieron representantes de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones de forma conjunta con expertos forestales para presentar los resultados de una plataforma digital pionera que, según explicaron en una nota de prensa, es capaz de identificar de forma transparenta, la absorción real de carbono de las masas forestales. Se trata, concretamente, del proyecto europeo Life Token CO₂

Este proyecto tiene como objetivo principal la validación de un modelo avanzado de ciclo de vida del CO₂ y el desarrollo de una plataforma digital fundamentada en tecnología de tokenización.

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De acuerdo con sus explicaciones, esta herramienta permite una contabilidad fiable, transparente y no especulativa de los créditos de carbono generados a través de la gestión forestal sostenible. Con su implementación se buscan crear nuevos mecanismos de financiación e implicación de las empresas privadas en la conservación de la naturaleza.