La Región de Murcia envía dos equipos a Venezuela para ayudar a las personas afectadas por el terremoto

Desde la Región de Murcia salieron la pasada noche dos equipos de rescate que irán a Venezuela a colaborar con las labores de rescate tras el devastador terremoto que tuvo lugar a inicios de la pasada semana.

El equipo pertenece a USAR (Urban Search and Rescue) y se juntarán con el resto de grupos de toda España en Madrid para emprender el viaje este mismo sábado hacia el país latinoamericano desde la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Asimismo, se trata de dos equipos especializados que se dedican a la búsqueda de personas y a la evaluación de estructuras colapsadas. El primero está integrado por dos guías caninos -un bombero del Ayuntamiento de Murcia con su pastor belga malinois y un técnico de Protección Civil de Aledo con su braco alemán-.

Al respecto del segundo equipo, está compuesto por tres arquitectos que trabajan como funcionarios en la administración regional, así como un miembro designado por el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia.

En este sentido, Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, afirmó que ofrecerán toda a colaboración para "ayudar en todo lo posible" al pueblo de Venezuela.

Por otra parte, habló de los murcianos que viven en Venezuela. Si bien explica que las informaciones de las que disponen, por el momento, apuntan que toda la población de la Región que se encontraba allí no se vio afectada por el seísmo, aclara que "estamos trabajando para contactar con los más de 400 murcianos que viven en Venezuela y saber como se encuentran".

La coordinación del despliegue, de acuerdo con el Sistema Europeo de Emergencias, corresponde al Ministerio del Interior. La salida hacia Madrid se ha realizado ayer viernes a las 23.55 horas, desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ubicada en la avenida Mariano Rojas.

La cifra de víctimas no para de crecer

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron varias regiones de Venezuela durante la madrugada del jueves (hora española). La última actualización al respecto de las víctimas tuvo lugar esta mañana e indica que se acerca a los 1.000 fallecidos. Unos números que, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, podrían alcanzar hasta los 100.000 fallecidos, en el peor de los casos.

El estado de las ciudades afectadas por los seísmos ha dejado en evidencia la falta de medios y preparación de Venezuela frente a una crisis de semejante magnitud; la comunidad internacional se ha lanzado a enviar ayudas mediante recursos y personal para salvar la mayor parte de vidas posibles en un país que se encuentra sumido en la angustia y los saqueos.

Como consecuencia del desastre, la imagen de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, ha quedado muy tocada. La principal prueba de esto son los abucheos que le propinaron esta mañana durante una visita a un edificio derrumbado de un acomodado barrio de Caracas.

"Ya está bueno de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron algunas personas a la presidenta, según recogió elPeriodico.com. "El gobierno no está haciendo nada por el pueblo", le afearon.

Se trata de un edificio de 22 pisos ubicado al este de la capital bolivariana que se desplomó en apenas unos segundos ante la potencia de los movimientos telúricos.

España se vuelca con Venezuela

En España residen alrededor de 380.000 venezolanos que se encuentran conmocionados tras la tragedia. Esto y los lazos históricos que unen a ambos países ha provocado la movilización de distintas agrupaciones del país peninsular para paliar, en la medida de lo posible, los daños.

La ayuda está siendo coordinada principalmente por el Gobierno central, pero también se están sumando agrupaciones religiosas, ayuntamientos, Comunidades Autónomas, organizaciones vecinales y oenegés de todos los colores.

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Un cartel que anuncia donaciones y ayudas a Venezuela desde Cartagena. / L.O.

En Cartagena, por ejemplo, una familia de venezolanos ha organizado una recogida comida, ropa, medicinas y todo tipo de recursos que se enviarán a Refugiados sin Fronteras para, posteriormente, hacérselo llegar al pueblo venezolano.