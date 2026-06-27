Murcia se une a la campaña internacional de gafas de sol por la investigación de una enfermedad ultrarrara

Este 27 de junio, día Internacional de las Gafas de Sol, desde la asociación murciana sin ánimo de lucro Qué Pupilas Más Grandes Tienes animaban a todas las personas a subir a sus redes sociales fotos con gafas de sol.

Desde la agrupación explican que para compartir las imágenes se deben utilizar los siguientes hashtags: #ShadesForMSMDS y #ShadesForACTA2.

Esta campaña, impulsada por la organización internacional ACTA2 Alliance, apoya la investigación del Síndrome Multisistémico de Disfunción del Músculo Liso (MSMDS), una enfermedad genética ultra rara relacionada con mutaciones en el gen ACTA2. El MSMDS afecta al músculo liso del organismo y puede provocar complicaciones graves desde la infancia, como cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, infartos cerebrales y disecciones aórticas.

A través de una nota de prensa explicaron que el gesto de ponerse las gafas se debe a que los niños que padecen la enfermedad mencionada anteriormente tienen que utilizar las gafas de sol como una herramienta de protección, comodidad y calidad de vida.

“Queremos que Murcia nos ayude a llenar las redes de gafas de sol. Es un gesto sencillo, pero puede ayudar a que más familias encuentren respuestas, a que más médicos conozcan la enfermedad y a que la investigación avance”, explica Ángela Cas, presidenta de Qué Pupilas Más Grandes Tienes, miembro de la Junta Directiva de ACTA2 Alliance y responsable de su Comité de Asesores Científicos y Médicos.

En el mundo se conocen menos de 100 casos, y en España hay menos de 5 pacientes identificados.

La campaña forma parte del movimiento internacional impulsado por ACTA2 Alliance para acelerar la investigación del MSMDS y apoyar iniciativas clave como la ampliación del Estudio de Historia Natural, fundamental para conocer mejor la enfermedad y preparar futuros ensayos clínicos.

Desde Qué Pupilas Más Grandes Tienes animan a toda la Región de Murcia a participar mañana:

Pasos para unirse a la campaña Ponte unas gafas de sol. Hazte una foto o selfie. Súbela a Facebook, Instagram o LinkedIn. Usa los hashtags #ShadesForMSMDS y #ShadesForACTA2. Etiqueta a @quepupilas y otras tres personas para que también se unan. Si quieres apoyar la investigación, puedes hacer una donación simbólica de 5 euros en www.quepupilas.org o enviando un Bizum al número 636835154.

“Cada foto cuenta. Cada publicación puede llegar a una familia que todavía no sabe qué le ocurre a su hijo. Y cada gesto ayuda a construir una comunidad más fuerte alrededor de una enfermedad que necesita más investigación y educación para un diagnóstico temprano”, añade Angela Cas.

Qué Pupilas Más Grandes Tienes y ACTA 2 Alliance

Qué Pupilas Más Grandes Tienes es una asociación sin ánimo de lucro nacida en Murcia en 2023 para dar visibilidad al Síndrome Multisistémico de Disfunción del Músculo Liso y a las enfermedades relacionadas con mutaciones en el gen ACTA2. Su trabajo se centra en ofrecer información en español, acompañar a familias, conectar con profesionales sanitarios e impulsar la investigación internacional.

ACTA2 Alliance es una organización internacional formada por familias, pacientes, médicos e investigadores que trabajan para mejorar el conocimiento, el diagnóstico, la atención clínica y la investigación de las enfermedades relacionadas con mutaciones en el gen ACTA2.