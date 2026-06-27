Exposiciones, visitas y talleres infantiles: los museos se convierten en una opción cultural durante los meses de verano en la Región

La cultura no se va de vacaciones en la Región de Murcia; al contrario, el verano llega cargado de propuestas para todos los públicos. La nueva programación estival de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes permitirá a murcianos y visitantes compaginar los días de playa y sol con una amplia oferta de exposiciones, visitas guiadas temáticas y talleres infantiles en los seis museos regionales.

Una programación que, en palabras de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, “combina historia, arte, arqueología y creatividad”. Frente a las intensas olas de calor de estos meses, los museos se convierten además en refugios culturales y en “espacios abiertos, vivos y participativos”, pensados para descubrir y disfrutar del patrimonio de la Región en familia y desde una mirada cercana.

Temáticas y gratuitas

Con visitas guiadas temáticas a todos los museos, en la programación destacan varias propuestas expositivas, como 'Banquetes. Los ritos del vino entre iberos, griegos y romanos', en el Museo Arqueológico de Murcia; ‘Un legado para Murcia. Colección Adela Barba’, en el Museo de Bellas Artes; ‘Documentos para la Historia’ y ‘Espacio Tiempo’, en el Museo Santa Clara; ‘De la materia a la forma. Esculturas de Manuel Páez’, en el de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula; y ‘Carlos Gallego. Nuevas miradas 1999-2002’, en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena.

En el Arqueológico se ofrecerán recorridos como 'Banquetes: los ritos del vino' y ‘La colección permanente desde otra mirada'. Por su parte, el Museo de Bellas Artes incorpora la visita ‘Rostros que hablan: el arte del retrato’, además de las que se ofrecerán sobre la exposición ‘Un legado para Murcia. Colección Adela Barba’.

El Conjunto Monumental San Juan de Dios mantendrá sus visitas a la iglesia y a los restos islámicos, donde se puede conocer el oratorio del Alcázar Mayor, del siglo XII. El Museo Santa Clara ofrecerá sus tradicionales ‘Noches de verano en Santa Clara’, con visitas nocturnas a las salas de arqueología andalusí y al patio de la alberca.

En el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula, las visitas se centrarán en espacios como el santuario y la necrópolis, además de la exposición temporal de Manuel Páez. Además, el Museo Regional de Arte Moderno ofrecerá la actividad ‘Pintores cartageneros en el MURAM’, que combinará una visita temática con un taller posterior.

Cultura para los más pequeños

La programación de verano también incluye talleres infantiles dirigidos principalmente a niños y niñas de 6 a 12 años, y hasta 14 años en algunos casos, con propuestas que fomentan la creatividad, la experimentación y el aprendizaje a través del patrimonio. La consejera destacó que “estas actividades permiten que los más pequeños aprendan jugando, descubran los museos como espacios cercanos y desarrollen desde edades tempranas el respeto por nuestro patrimonio cultural”.

El Museo Arqueológico propone actividades como ‘Viaje a los juegos del pasado’, ‘Un florero lleno de historias’, ‘Camisetas con historia’ y ‘Pequeños arqueólogos en acción’. El Museo de Bellas Artes desarrollará talleres inspirados en el verano, la mitología y la colección del museo, como ‘Bajo el mar’, ‘La tormenta perfecta’, ‘Animales del museo’ y ‘Descubriendo mitos en el museo’.

El Museo Santa Clara ofrecerá actividades vinculadas al arte andalusí y la escritura medieval, como ‘Tinta y papel: los secretos del ayer’, ‘Barro, magia y buena suerte’ y ‘Lápices y papeles, entre estrellas y pinceles’. En el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, los niños y jóvenes podrán participar en los talleres ‘Juegos íberos’, centrados en la cultura ibérica.

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena acercará el arte contemporáneo a los más jóvenes con talleres como ‘La mirada escondida’, ‘Fotógrafos sin cámara, aventuras para mirar’ y ‘Gymkana en el Palacio Aguirre’.

Todas las actividades requieren reserva previa y la información completa está disponible en la web de los museos de la Región.