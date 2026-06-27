Bañarse lejos de la playa: estos son los mejores lugares del interior de la Región de Murcia donde disfrutar de un chapuzón

¿Cuál es el sitio ideal para darse un buen baño durante el verano en la Región de Murcia? Lejos de rankings que aúnan las playas costeras más populares y transitadas, es complicado hacer un listado objetivo. La afluencia de visitantes, el entorno, la ubicación o la propia naturaleza del lugar son variables que pueden alterar la respuesta de cada persona.

Son muchas las que buscan ubicaciones tranquilas, alejadas de la muchedumbre de los municipios costeros, y sin necesidad de desplazarse un gran número de kilómetros desde el interior de la Región. La naturaleza nos regala auténticas joyas en forma de saltos, fuentes y playas fluviales que se convierten en una verdadera alternativa al baño convencional. Te contamos cuáles son las mejores que alberga nuestra tierra.

Salto del Usero

Uno de los paisajes fluviales más bellos de la comarca del Noroeste. El Río Mula, a su paso por el municipio de Bullas, junto a la geología del lugar, dan como resultado una cascada de varios metros formando una vaera bastante profunda constantemente llena de agua cristalina.

Para acceder al paraje, los usuarios deberán realizar una reserva previa a través de la plataforma web oficial del espacio, trámite que conlleva un coste simbólico de un euro por persona destinado íntegramente a sufragar los gastos de conservación del entorno.

El Consistorio ha establecido dos turnos diarios de visitas: uno matinal, de 10.00 a 14.00 horas --que se adelantará a las 9.00 horas durante los fines de semana--, y otro de tarde, que se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas.

En lo que respecta a la movilidad, la organización dispone de un aparcamiento gratuito situado en el primer punto de control, a una distancia de 1,5 kilómetros del paraje, así como de un parking de pago ubicado en el segundo punto de control, a escasos metros del río, cuya plaza se puede gestionar de forma simultánea con la reserva de la entrada.

Acceso: Avda. de Murcia, segunda rotonda se coge Avda. González-Conde, al final a la derecha, Avda. médico Manuel Medina, se sigue recto y por la C/Carrascalejo se llega a la Camino del Rio, y verán la señal

La poza del Salto del Usero / L.O.

Fuente Caputa

Un oasis llamado Fuente Caputa es una de las delicias medioambientales que esconde el municipio de Mula. Se trata de un sistema de charcas que se forman por la presencia de un manantial del que afloran las aguas que se han filtrado en los extensos campos del Ardal y las laderas de las sierras y colinas que lo rodean.

Acceso: Para llegar fácilmente en coche, sigue estos pasos:

Ruta desde Murcia (aprox. 45 km): Toma la autovía del Noroeste RM-15 (dirección Caravaca de la Cruz). Desvío a Yéchar: Toma la salida 20 y sigue por la carretera MU-530 hacia Yéchar. Acceso al camino: Nada más entrar a Yéchar, verás un desvío señalizado a la izquierda hacia Fuente Caputa. Sigue este camino rural asfaltado durante unos 7 kilómetros. Aparcamiento: Deja el vehículo en la zona de aparcamiento habilitada junto al puente de la Rambla de Perea (o abrevadero de la Fuente del Capitán). Acceso a las pozas: Desde el aparcamiento, camina unos 15 minutos aguas abajo o sigue los senderos señalizados para llegar a las piscinas naturales y el acueducto

Dos personas se bañan en el oasis de Fuente Caputa / L.O.

Fuente del Gorgotón

Se trata de un nacimiento único. La Fuente del Gorgotón, entre Cieza y Calasparra, y a las puertas del Cañón de Almadenes, es una poza de agua cristalina que brota de debajo de las rocas. Sobre la roca caliza, la lluvia y el río han formado el paisaje de forma singular. A través de la roca, el agua filtrada quedó atrapada a 200 metros de profundidad media formando el acuífero sinclinal de Calasparra, un destacado depósito subterráneo.

Acceso: Desde Cieza, el lugar se encuentra a 22 minutos en coche. Se accede desde la carretera RM-532, tomando posteriormente la de Caravaca y, por último la de Almadenes. A la llegada encontrarás la Centro de Interpretación de Almadenes, que queda en el margen contrario al de la poza. En apenas metros se encuentra una senda por la que descender hasta la pasarela que permite cruzar el Río Segura y llegar al destino.

Fuente del Gorgotón, en el término municipal de Cieza / CARM

Playa fluvial "El Jarral"

Un remanso de agua dulce del Río Segura a su paso por Abarán hace de la playa fluvial "El Jarral" de un rincón ideal para el baño, donde los vecinos de la Vega Alta del Segura mitigan los sofocantes efectos del sol de verano.

Acceso: Para llegar desde Murcia (a unos 45 km, aprox. 40 min):

Toma la autovía A-30 dirección Albacete. Toma la salida 107 hacia Abarán (RM-513). Dirígete a la Avenida del Río Segura para aparcar cerca del Parque Municipal y el Puente de Nicolás.