Aprobado el calendario para las primarias del PSRM en el comité federal del PSOE: "No hay tiempo que perder"

Francisco Lucas, líder de los socialistas murcianos, destacó este sábado que «celebramos que el Comité Federal del PSOE haya aprobado el calendario de las primarias para elegir a nuestros candidatos y candidatas a las próximas elecciones autonómicas y municipales», al tiempo que recordó que «el PSOE de la Región, tal y como aprobó por unanimidad nuestra Comisión Ejecutiva Regional, celebrará primarias a nivel regional y en los municipios de más de 20.000 habitantes durante el mes de julio».

En opinión del también delegado del Gobierno en Murcia, «no hay tiempo que perder», puesto que «es muy importante que comencemos el próximo curso con las candidaturas a las próximas elecciones municipales y autonómicas ya elegidas». «Queda menos de un año para la convocatoria electoral», hizo hincapié el socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba en el Comité Federal del PSOE, celebrado en Madrid, el pistoletazo de salida a una larga campaña electoral en 2027. En este marco, el líder del PSRM-PSOE manifestó que «tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en dar a conocer a la ciudadanía nuestra propuesta, tanto para la Región como para cada uno de sus municipios».

«Necesitamos una Región de Murcia que ayude a nuestros jóvenes a acceder a una vivienda, donde no se suspendan las clases porque las aulas son un horno», fue desgranando Lucas, que también anheló una Comunidad «donde los bomberos tengan los medios necesarios para velar por la seguridad de la ciudadanía y, lo más importante, donde nadie se llene los bolsillos poniendo en riesgo la vida de los pacientes, como hemos visto en la trama de las prótesis».

Desde su punto de vista, «esa Región de Murcia solo puede ofrecerla el Partido Socialista». «Somos la alternativa y seremos el Gobierno de la Región en 2027», sentenció.