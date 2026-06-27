La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al noroeste de la Región de Murcia

El domingo 28 de junio vendrá acompañado de lluvias que afectarán al noroeste de la Región de Murcia. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) las precipitaciones serán de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, especifican que las tormentas serán de carácter débil, por lo que colocan el aviso amarillo. Concretamente, se esperan chubascos intermitentes en todas las zonas del noroeste. La probabilidad de que tengan lugar estos fenómenos climáticos es de entre un 40 y un 70%.

Pese a la presencia de lluvias, los termómetros no bajarán. En Caravaca de la Cruz, por ejemplo, las máximas para el domingo serán 34 grados, uno menos que este sábado.

El calor no cede

A pesar de las posibles tormentas en el noroeste y del final de la ola de calor, las temperaturas en la Región no bajarán el domingo ni durante el principio de la semana. En la ciudad de Murcia, se alcanzarán los 35 grados el domingo; temperatura que se mantendrá constante durante toda la semana, salvo una ligera bajada a los 33 y los 34 el jueves y el viernes, respectivamente. Las noches no bajarán de los 21 grados.

De forma muy similar marcarán los termómetros en Cartagena, este domingo se llegará hasta los 32 grados y se mantendrá constante durante toda la semana con la excepción del jueves, en el que habrá 31 de máximas. Las mínimas se mantendrán sobre los 20 grados con alguna noche tropical con 25 -el jueves-.

En Caravaca habrá una ligera bajada para el inicio de la semana, de los 34 grados del domingo se pasará a 31 el lunes. Aunque, con el pasar de la semana se volverán a alcanzar los 34 el miércoles y 32 para el jueves y el viernes. El fresco por las noches se notará más que en el resto de la Región: de 15 a 18 grados.

Tampoco en el Altiplano tendrán lugar grandes cambios. La semana permanecerá con entre 31 y 34 grados como temperaturas máximas y con unas mínimas constantes de 19 y 20 grados.

En el municipio de Lorca el calor también oscilará sobre los 30 grados. Los 34 serán la cifra máxima que marquen los termómetros de domingo a miércoles; jueves y viernes, 32. Las mínimas estarán entre los 19 y los 21.

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En Cieza el domingo estará marcado por unas máximas de 36 grados que se irán rebajando a lo largo de la semana hasta llegar a los 33 y 34 del jueves y el viernes. Las más bajas estarán entre los 18 y los 21.