Vox trata de desmontar el "triunfalismo" económico de López Miras: "Tenemos las familias más pobres y los salarios más bajos de España"

La segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región dejó una intervención de alto voltaje político por parte del portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, que convirtió su discurso en una doble enmienda a la gestión de Pedro Sánchez y del presidente regional, Fernando López Miras. Con un tono especialmente duro y sin concesiones, el dirigente de Vox dibujó un escenario de "agotamiento" institucional y defendió que su partido representa la única alternativa tanto al PSOE como al PP.

Martínez Alpañez arrancó su intervención mirando a la política nacional y situando la crisis del Gobierno de Pedro Sánchez como el principal condicionante del momento político. En este sentido, encadenó referencias a los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista para exigir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.

"No es política, es corrupción de una banda que usa las instituciones para engañar y robar a los españoles honrados", afirmó desde la tribuna, antes de sostener que Sánchez pretende "adulterar las próximas elecciones generales" mediante una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular.

Tras ese extenso bloque dedicado a la política nacional, el portavoz de Vox dirigió toda su ofensiva contra el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras, al que acusó de aplicar exactamente las mismas políticas que el Gobierno central. "El PP gestiona igual que Pedro Sánchez, pero de color azul", sentenció, una idea que repitió en distintos momentos del discurso.

A partir de ahí fue repasando prácticamente todas las áreas de gestión del Gobierno regional para denunciar, según sostuvo, una sucesión de incumplimientos y una ausencia de reformas estructurales.Entre otras cosas, reprochó al Ejecutivo no haber aprobado aún los presupuestos de 2026, mantener una política de vivienda "inexistente", no mejorar el poder adquisitivo de las familias y sacar pecho de unos datos económicos que, a su juicio, no reflejan la realidad de los murcianos.

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, este viernes durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región. / Loyola Pérez de Villegas

Los salarios más bajos del país

El portavoz de Vox aseguró que la Región continúa registrando los salarios más bajos del país, un elevado nivel de precariedad laboral y un fuerte incremento de la deuda pública. "Tenemos las familias más pobres. Un murciano, por el hecho de serlo, gana 3.000 euros menos que cualquier otro español por hacer el mismo trabajo, y desde que López Miras es presidente esta diferencia se ha duplicado", denunció.

También cuestionó el discurso económico del presidente autonómico, al considerar que el crecimiento se sostiene sobre indicadores que esconden la pérdida de competitividad de buena parte del tejido productivo.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a la sanidad pública, donde elevó el tono contra el Gobierno regional a raíz de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de prótesis del Servicio Murciano de Salud. Martínez Alpañez criticó la remodelación del Ejecutivo anunciada esta semana y calificó de "burla a los afectados" el ascenso de responsables sanitarios en plena investigación.

"Con la salud de los murcianos no se juega", advierte el portavoz de Vox

Además, denunció el aumento de las listas de espera, la situación financiera del Servicio Murciano de Salud, la falta de profesionales y la ausencia de planificación sanitaria. "Con la salud de los murcianos no se juega, ni se mercadea, ni se hace propaganda para tapar las vergüenzas", afirmó.

El portavoz también reprochó al PP haber incumplido el acuerdo de veinte puntos firmado con Vox para facilitar la aprobación de los presupuestos de 2025 y enumeró uno a uno los compromisos que, según aseguró, siguen pendientes de ejecución, desde inversiones en emergencias y vivienda hasta reformas legislativas, medidas en materia de inmigración o actuaciones sanitarias.

"Esa es la forma de actuar del PP: firma y se olvida de cumplir", señaló durante uno de los pasajes más políticos de su intervención.

En materia económica, insistió en la necesidad de reducir impuestos, eliminar subvenciones que considera ideológicas y destinar esos recursos a reforzar los servicios públicos esenciales. "Hay que eliminar los patrocinios opacos y las subvenciones a colectivos ideológicos y a las ONG que colaboran con la inmigración ilegal", indicó.

Además, defendió una rebaja del tramo autonómico del IRPF, la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y nuevas deducciones ligadas a vivienda, educación y conciliación.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región. / Loyola Pérez de Villegas

Prioridad nacional

La vivienda fue otro de los ejes del discurso. Tras criticar el decreto impulsado por el Gobierno regional, tendió la mano para facilitar su aprobación si el Ejecutivo acepta varias condiciones planteadas por Vox, entre ellas priorizar el acceso de los españoles a las ayudas públicas y modificar algunos aspectos urbanísticos del texto. "Si el decreto se compromete a no construir viviendas en polígonos industriales rodeadas de chimeneas, a salvaguardar las zonas comerciales de nuestros municipios, a aplicar la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y alquiler votando a favor de las 3 propuestas de resolución de Vox, podemos tener decreto de vivienda la semana que viene", aseguró.

El sector primario volvió a ocupar un espacio destacado en su intervención. Martínez Alpañez acusó al Gobierno regional de abandonar a agricultores y ganaderos, rechazó las restricciones derivadas de las políticas medioambientales y volvió a defender un Plan Nacional del Agua que garantice el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. También reclamó modificar la Ley del Mar Menor al considerar que las actuales políticas han fracasado.

La educación, los servicios sociales, la seguridad ciudadana y la inmigración completaron el catálogo de propuestas de Vox. El portavoz reclamó endurecer la política migratoria, aplicar lo que denominó "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas y destinar los recursos "primero a los murcianos". También defendió recentralizar las competencias sanitarias, derogar la ley de eutanasia, reforzar la atención primaria y desarrollar políticas de apoyo a la familia y la natalidad.

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En el tramo final del discurso, Martínez Alpañez contrapuso el modelo que atribuye al PP con el que propone Vox. Frente a lo que definió como "dejadez, ocurrencia y triunfalismo", reivindicó "el sentido común, la prioridad nacional y la acción proactiva" como ejes de su proyecto político.