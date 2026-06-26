El decreto de Vivienda Asequible pone el broche de oro al debate sobre el estado de la Región de Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia y el Parlamento autonómico se irán de vacaciones con el decreto de Vivienda Asequible aprobado, una de las medidas estrella de Fernando López Miras que no fue capaz de aprobar el año pasado. Él mismo aprovechaba la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en el debate sobre el estado de la Región este viernes por la mañana para anunciarlo en sus redes sociales. "Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda", decía.

Muy atado lo tenía que tener para publicar semejante mensaje. Todo se entendió minutos después, durante el turno de palabra del portavoz de Vox en la Cámara murciana, Rubén Martínez Alpañez. "Si el PP aprueba las propuestas de resolución de Vox, tendremos decreto de vivienda la próxima semana", señaló. En concreto, se refería a las tres primeras.

La número uno insta al Consejo de Gobierno a "establecer un marco normativo de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas que se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Además, matiza que, "atendiendo a la grave emergencia habitacional en nuestra región, este principio, adecuado a la legalidad vigente, se aplicará de forma urgente en el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social".

Lo único que puede establecer una administración son requisitos como el tiempo de empadronamiento José Ángel Antelo — Diputado regional

La segunda propuesta de resolución insta al Gobierno de López Miras a "impulsar, antes de la finalización de 2026, la promoción y construcción de vivienda pública protegida y alquiler social".

Y en la última, se solicita al Gobierno de España a establecer a nivel estatal la "implementación de un régimen de bonificaciones y reducciones fiscales diferenciadas en impuestos directamente relacionados con la vivienda, tales como el IRPF, el IVA, el IBI y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, manifestó públicamente durante su intervención que sí, que estaban de acuerdo, y ambos partidos sacaron adelante las tres iniciativas de Vox al final del debate, en el momento de las votaciones. Curiosamente, una de las voces más críticas con este acuerdo fue José Ángel Antelo, exlíder territorial de Vox, afirmando que la legislación española y europea impide discriminar el acceso a viviendas o ayudas públicas por razón de nacionalidad. "Lo único que puede establecer una administración son requisitos como el tiempo de empadronamiento", afirmó, añadiendo que "no existe una prioridad nacional", sino "un criterio de residencia". Sea como fuere, el PP tendrá su vivienda asequible y Vox, su eslogan de prioridad nacional.

Sinsentidos en las votaciones

No tuvo tanta suerte el PP con su propuesta de resolución de uno de sus caballos de batalla: el rechazo de la financiación singular para Cataluña y la petición al Gobierno de España de que convoque el Consejo General de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica "en un marco multilateral, transparente y con la participación de todas las comunidades".

Curiosamente, tampoco salió la propuesta de resolución contraria, presentada por el PSOE, que pedía al Gobierno autonómico negociar con el Ministerio de Hacienda la quita de deuda de 3.318 millones de euros y la propuesta de un nuevo sistema de financiación presentada por la exministra María Jesús Montero, que supondría un incremento de los ingresos anuales de la Comunidad en alrededor de 1.200 millones de euros. Ni una cosa ni la otra. La Asamblea pareció satisfecha con el actual modelo, que es el que más castiga a la Región de Murcia, según denuncian todos los diputados que la integran.

La Asamblea votó en contra de pedir al Gobierno que cumpla con una ley que ella misma aprobó en 2016

Tampoco pareció tener mucho sentido ver al Poder Legislativo votando en contra de la aplicación de una ley. El Grupo Socialista presentó una iniciativa en la que se instaba al Gobierno de López Miras a "cumplir en su integridad" la Ley de Igualdad LGTBI aprobada en el mismo Hemiciclo en 2016, tal y como se aprobó en el debate sobre el estado de la Región del año pasado. Esta vez no salió.

Solo hubo dos iniciativas que no fueron admitidas por la Mesa de la Cámara. Una de Antelo que exigía una reforma del Ley del Mar Menor y otra del PP que pedía al Gobierno de la nación que disuelva las Cortes y convoque elecciones. Tal vez era pedir demasiado.

No triunfaron las prótesis

Mucho se habló de la trama de las prótesis en el Pleno de este viernes; sin embargo, las propuestas de resolución sobre este asunto presentadas por el PSOE y Podemos no vieron la luz debido al voto en contra del PP más el de José Ángel Antelo. Los 22 'noes' lograron empatar con los otros 22 'síes', obligando a la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, a dar las iniciativas por rechazadas.

Pese a las grandes diferencias que exhibieron los grupos durante toda la jornada, se lograron aprobar por unanimidad hasta once propuestas, cuatro de ellas del PP, que instan al Ejecutivo central a defender en Europa que el sector de las frutas y hortalizas disponga de un presupuesto específico dentro de la PAC, la extensión del acceso a la totalidad de los servicios del sistema de dependencia a las personas con grado 3+ de dependencia extrema, establecer una moratoria en el reglamento de Costas para evitar la demolición de viviendas e incrementar el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional.

La Mesa no admitió una propuesta del PP que pedía al Gobierno de la nación que disuelva las Cortes y convoque elecciones

El PSOE no pudo aprobar nada por unanimidad porque Antelo votó por defecto que no a cada una de sus mociones.

A Vox también se le aprobaron cuatro mociones por unanimidad: instar al Gobierno regional a impulsar la construcción de vivienda pública protegida y alquiler social antes de que termine el año, a elaborar un plan integral de cuidados paliativos, a transformar el modelo regional de dependencia para promocionar la autonomía personal y a ejecutar un plan regional de contención y erradicación de la clorosis nervial amarilla en los cítricos.

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Por último, el Grupo Mixto vio tres propuestas aprobadas por unanimidad. Todas de la parte proveniente de Vox. Buscan que los próximos presupuestos incluyan una partida de 3 millones para la Catedral de Cartagena, un plan de las necesidades de infraestructuras y equipamientos de todos los polígonos industriales y un fondo de contingencia para agricultores afectados por causas meteorológicas de 16 millones en las cuentas de 2026.