El Taibilla afronta el verano con las mayores reservas de agua de su historia

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) afronta el verano con la mayor reserva de agua de su historia, una situación que garantiza el abastecimiento de agua potable a los más de 3,5 millones de personas que residen durante la época estival en los 80 municipios de la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete que dependen del organismo.

El Comité Ejecutivo de la MCT ha conocido este viernes el balance del actual año hidrológico, que confirma la solidez del sistema de abastecimiento de cara a los meses de mayor consumo. En la actualidad, el embalse del Taibilla almacena 7,17 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 87,18 % de su capacidad, después de haber alcanzado el pasado 3 de abril su máximo histórico con 7,45 hectómetros cúbicos (90,68 %).

Según explica la Mancomunidad, estas reservas excepcionales son fruto de dos factores: el nuevo modelo de gestión hidráulica implantado en marzo de 2022 y las abundantes lluvias registradas entre finales de 2025 y principios de 2026 durante el denominado 'tren de borrascas', que incrementaron notablemente las aportaciones al río Taibilla.

El sistema de explotación puesto en marcha hace cuatro años ha permitido conservar un mayor volumen de agua embalsada, aumentar la flexibilidad del abastecimiento y favorecer la recuperación ambiental del río al incrementar los caudales circulantes aguas abajo de la presa.

Tres fuentes de abastecimiento

La red de la MCT se nutre de tres grandes recursos hídricos. Durante el presente año hidrológico, el 36,98 % del agua distribuida ha procedido del Trasvase Tajo-Segura; el 35,5 % de las plantas desaladoras (24,10 % de las desaladoras de la MCT y 11,40 % de ACUAMED), mientras que el 27,25 % ha llegado desde el río Taibilla.

Aunque este último aporta aproximadamente una cuarta parte del agua distribuida, constituye un recurso estratégico, ya que es la única fuente de abastecimiento para 14 municipios y, además, destaca por su elevada calidad, lo que permite mejorar el agua suministrada en distintos puntos de la red.

Tren de borrascas

Las precipitaciones también han contribuido a este escenario favorable. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se acumularon 413,3 litros por metro cuadrado en la presa del embalse, un 40 % más que en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

En cuanto a la producción, durante el mes de mayo se distribuyeron 18,87 hectómetros cúbicos de agua y el volumen acumulado desde el inicio del año hidrológico alcanza los 142,3 hectómetros cúbicos, una cifra muy similar a la registrada el año pasado.

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Por otro lado, el Comité Ejecutivo ha aprobado la contratación de obras y servicios de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de abastecimiento en Murcia, Alicante y Albacete por un importe total de 4,49 millones de euros. Estas actuaciones buscan reforzar la fiabilidad del sistema que suministra agua potable de forma permanente a más de 2,5 millones de habitantes y que supera los 3,5 millones durante la temporada estival.