"Será la primera de muchas huelgas", claman en las calles de Murcia trabajadores de Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro y Fifty

La plantilla de trabajadores del grupo Tendam en la Región de Murcia, convocada y respaldada por el comité de UGT en la empresa, se ha manifestado esta mañana en la Gran Vía de Murcia para denunciar la aplicación del nuevo convenio estatal, que supondría "una pérdida drástica de derechos en territorios con mejores condiciones, como la Región de Murcia", reza el comunicado oficial del sindicato.

La concentración se ha iniciado a las 09.30 horas a las puertas de Cortefiel, donde los trabajadores, con una pancarta en la que podía leerse 'El ARTE de robarte', en referencia al nuevo convenio estatal, elaborado por la Asociación Retail Textil España (ARTE), han repartido octavillas e informado de la situación a los ciudadanos que pasaban por la zona.

Altavoz en mano, empleados del grupo afirmaban que "Murcia no se calla" y advertían de que esta sería "la primera de muchas huelgas".

UGT y plantilla de trabajadores a las puertas de Cortefiel en Gran Vía / Eloy Riquelme Pineda

Siendo este viernes el primer día oficial de rebajas en la Región, lo habitual sería encontrar las persianas subidas y una importante afluencia de clientes. Sin embargo, en esta ocasión las persianas permanecían bajadas hasta el suelo y los escaparates estaban llenos de carteles que denunciaban la situación de sus trabajadores con el lema: 'Detrás de cada escaparate hay personas', colocados sobre los vinilos que, como cada año, anuncian el inicio de las rebajas.

Una de las empleadas, Isabel Bernal, ha declarado ante los medios que los trabajadores no están dispuestos a aceptar la aplicación del nuevo convenio por suponer "una pérdida de nuestros derechos" y exigen mantener el convenio regional que tienen desde hace tres años y con el que "los trabajadores estamos contentos". Afirma, además, que el convenio estatal eliminaría muchos pluses salariales "que marcan una diferencia en la nómina" y "de los que dependen muchas de las personas que trabajan aquí".

Begoña Rábago, miembro del comité, ha denunciado que, además, este nuevo convenio eliminaría la obligación de la continuidad de la jornada, volviendo a aplicar el turno partido entre sus trabajadores, algo que, según Rábago “supondría volver doce años atrás y perderíamos nuestro derecho de conciliación".

Ciudadanos se paran a leer los carteles de protesta en los escaparates de los establecimientos del grupo Tendam mientras permanecen cerrados / Marta Hernández Cano

La manifestación ha recorrido la Gran Vía hasta la altura de la calle Platería, a las puertas de Women'secret, el único establecimiento que, según los trabajadores, ha continuado operativo durante la protesta. "La persiana estaba bajada, pero las compañeras seguían trabajando dentro", asegura una de las manifestantes.

Con una gran afluencia tanto de la plantilla como de representantes de UGT, esta manifestación es el inicio de una huelga que durará tres días, desde este viernes hasta el domingo 28 de junio, y durante la que los establecimientos del grupo permanecerán cerrados, coincidiendo con el primer fin de semana oficial de rebajas en la Región. Un parón que supondrá la pérdida de salario de estos días para los trabajadores, pero que, sin embargo, aseguran que "merece la pena".

Manifestantes en Gran Vía / Laura Cava Gallego

Uno de los manifestantes, empleado del grupo Tendam y que prefiere mantener el anonimato, ha afirmado tras la protesta que para él "ha sido muy emocionante ver la unión de todos los compañeros" y asegura que están dispuestos a "hacer las huelgas que sean necesarias". Convicción que comparte el resto de la plantilla, tal y como aseguraba otra de las manifestantes: "Nos vemos muy fuertes. Vamos a reivindicar nuestros derechos hasta que nos escuchen".

Todos destacaban el clima de 'unión' entre los trabajadores en una manifestación que, por ahora, supone la excepción en el ámbito textil, un sector laboral que no acostumbra a movilizarse en la Región de Murcia.