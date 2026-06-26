La Seguridad Social obliga a revisar el móvil a los trabajadores de baja: el cambio ya está en el BOE

Miles de trabajadores que se encuentran actualmente de baja médica o inmersos en un proceso de incapacidad permanente van a tener que cambiar un hábito muy arraigado: dejar de esperar la carta del cartero y empezar a revisar el móvil o el correo electrónico para estar al tanto de las notificaciones de la Seguridad Social. El motivo es una nueva orden ministerial publicada en el BOE el pasado 1 de junio que elimina las comunicaciones en papel y las sustituye por canales digitales, con entrada en vigor el próximo 1 de septiembre.

La norma en cuestión es la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la anterior ISM/903/2020 y amplía el listado de personas obligadas a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. A partir de ahora, esa obligación se extiende a quienes sean "solicitantes o perceptoras de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de incapacidad temporal, así como cuando la notificación o comunicación se refiera a las prestaciones por incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes".

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El mecanismo es sencillo, aunque requiere que el trabajador tenga sus datos de contacto actualizados en el sistema. La Seguridad Social enviará un aviso por SMS o correo electrónico al dispositivo previamente registrado, con un enlace directo para acceder a la notificación completa a través de la sede electrónica. Para consultar el contenido, será necesario identificarse mediante Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital.

Un elemento clave en todo este proceso es la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), la plataforma de la Administración General del Estado que centraliza las notificaciones de distintos organismos públicos, incluida la Seguridad Social, en un único punto de acceso digital.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. / Fernando Sánchez - Europa Press

¿Por qué hace este cambio la Seguridad Social?

La Administración argumenta que los trabajadores de baja "por estar incorporadas al mundo laboral o profesional en el que está generalizada la tenencia y el uso de dispositivos electrónicos, cuentan con conocimientos y medios suficientes para recibir las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos". En cuanto a las prestaciones por nacimiento y similares, justifica el cambio señalando que "el colectivo de personas beneficiarias de dichas prestaciones, que se encuentra entre los 25 y 40 años, utiliza habitualmente y de forma generalizada medios electrónicos".

No se trata, además, de un salto al vacío. La Seguridad Social lleva años apostando por la digitalización. Un precedente claro fue el de abril de 2023, cuando los trabajadores dejaron de estar obligados a entregar en papel los partes de baja, confirmación y alta médica a sus empresas. Desde entonces, es el propio sistema sanitario quien los remite electrónicamente al INSS.

Atención: ignorar estas notificaciones puede tener consecuencias

Este es quizás el punto más importante para los trabajadores que se vean afectados. En determinados procedimientos administrativos, los plazos comienzan a contar desde el momento en que la comunicación se considera efectuada, independientemente de si el ciudadano la ha leído o no. Por eso, tener el correo o el número de teléfono actualizados en la Seguridad Social deja de ser una recomendación para convertirse en una necesidad.

¿Y quienes no se manejan bien con la tecnología?

La norma contempla excepciones y una red de seguridad para evitar situaciones de exclusión. Se podrá seguir realizando gestiones de forma presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde se prestará asistencia en el uso de los medios electrónicos. Además, la notificación no telemática seguirá siendo posible en casos concretos: cuando el interesado acuda en persona y la solicite expresamente, cuando la inmediatez del trámite lo exija o cuando la Seguridad Social no disponga de datos de contacto del ciudadano.

Esta última excepción es especialmente relevante para colectivos como personas mayores o aquellas con menor acceso o competencia digital, que podrían encontrar dificultades para adaptarse al nuevo sistema sin el apoyo adecuado.