Risas frente al mar, carruajes y hasta una batalla de reguetón: planes de fin de semana en la Región de Murcia

El verano ya ha llamado a la puerta y la Región de Murcia le responde con risas frente al mar, música para todos los gustos, tradición, orgullo, jazz, rock y hasta compras con aroma peregrino.

Este fin de semana viene cargado de planes gratuitos y al aire libre para quienes quieran estrenar la temporada sin quedarse en casa: desde los monólogos y conciertos de Santiago de la Ribera hasta la feria de ganado de San Pedro, el Orgullo de Cartagena, el rock de Guadalupe, el jazz de San Javier o el Mercado del Peregrino de Caravaca.

Conoce al detalle cada uno de estos planes:

Chely Capitán, Pepe Céspedes y Toni Rodríguez protagonizan este viernes el festival 'La Mar de Risas' en Santiago de la Ribiera / L.O.

Tour Fest en Santiago de la Ribera

Santiago de la Ribera dará la bienvenida al verano este fin de semana con una nueva edición del Festival Tour Fest, que se celebrará en la explanada Barnuevo, el paseo marítimo y la playa con una programación gratuita dirigida a todos los públicos.

La cita arranca el viernes por la noche con el festival del humor ‘La Mar de Risas’, una velada de monólogos en directo en la explanada Barnuevo con las actuaciones de Chely Capitán, Pepe Céspedes y Toni Rodríguez. El acceso será libre y gratuito.

El grueso de la programación se desarrollará el sábado durante todo el día en el paseo marítimo y la playa de Santiago de la Ribera. La jornada comenzará a las 10.00 horas con una sesión de entrenamiento funcional a cargo de Asumirafit, seguida de una clase de zumba, de 11.00 a 11.45 horas. Entre las 11.00 y las 14.00 horas se celebrarán actividades náuticas con la Escuela de Vela Socaire, mientras que Dj Dani Gómez amenizará el mediodía de 12.00 a 14.00 horas.

Desde las 11.00 horas, el paseo marítimo acogerá también un mercado artesanal, que se completará con un espacio gastronómico con foodtrucks.

Por la tarde, el festival reservará un espacio para el público infantil. De 19.00 a 20.00 horas habrá un cuentacuentos especial y la visita de Tobías, la mascota oficial de los parques municipales. Además, de 19.00 a 21.00 horas se desarrollarán actividades de pintacaras, photocall, talleres y juegos de reciclaje. La música volverá a sonar de 18.00 a 20.00 horas con Dj Dani Gómez.

La programación concluirá el sábado por la noche en la explanada Barnuevo con conciertos gratuitos. El artista local Javi Zapata abrirá la noche a las 20.00 horas, seguido de Wakame a las 21.15 horas, Candela Gómez a las 22.45 horas y Levitans a las 00.15 horas.

San Pedro celebra este sábado el Encuentro de Carruajes 'Villa de San Pedro' / L.O.

Feria de ganado, carruajes y tradición en San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar afronta un intenso fin de semana de fiestas.

La programación arrancará este viernes, a las 23:00 horas, con el espectáculo Batalla del Reggaeton, protagonizado por Dr. López y Jesús de Manuel, que tendrá lugar en el Recinto de Fiestas de la calle Alcalde José María Tárraga.

El sábado comenzará con una de las citas más tradicionales del municipio: la CCXXVIII Real Feria de Ganado de San Pedro del Pinatar, que se celebrará desde las 10:00 horas en la avenida de Orihuela, en la pinada situada junto a la Residencia Mensajeros de la Paz. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar el XXXI Encuentro de Carruajes 'Villa de San Pedro', con salida junto a la feria de ganado. Los participantes realizarán un recorrido por las calles del municipio hasta llegar a la playa de Villananitos.

La jornada del sábado concluirá con el concierto de La Guardia, que actuará a las 23:00 horas en el recinto de fiestas.

Las actividades continuarán el domingo con la Ofrenda de Frutos al Santo Patrón San Pedro Apóstol, prevista a las 21:00 horas. El cortejo, integrado por las reinas y damas de honor de las fiestas, autoridades, peñas, asociaciones y vecinos que lo deseen ataviados con el traje regional, partirá desde la Plaza de Luis Molina, junto al Ayuntamiento, hasta la Plaza de la Constitución, donde se realizará la ofrenda.

En este acto participarán el grupo de coros y danzas El Pinar, la Peña El Caldero y la banda de música Unión Musical.

El fin de semana festivo se cerrará a las 23:00 horas con la actuación de la Orquesta La Mundial, también en el recinto ferial.

Cartagena celebra el desfile del orgullo este sábado / Iván Urquízar

Cartagena se llena de "orgullo"

Cartagena acoge este fin de semana los actos principales de EnorgulleCT 2026, la programación del Orgullo LGTBIQ+, que este año se celebra bajo el lema 'Defender la Diversidad es Defender la Democracia'

Las actividades comenzarán el viernes con el Pregón y la Fiesta EnorgulleCT 2026, que tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en la Explanada del Puerto de Cartagena. El encargado de pronunciar el pregón será el artista La Ogra que Todo lo Logra, dando inicio a una velada festiva con música y actividades abiertas al público.

El sábado será el turno de la Manifestación EnorgulleCT 2026, que arrancará a las 19:30 horas desde la calle del Carmen y recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza del Ayuntamiento. Tras la marcha reivindicativa se celebrará la Gran Fiesta del Orgullo, con un ambiente festivo y de celebración de la diversidad.

La programación concluirá el domingo con una visita cultural al Molinete, que comenzará a las 18:00 horas desde la Plaza Tres Reyes. La actividad permitirá recorrer uno de los principales espacios arqueológicos de Cartagena como broche final a la semana del Orgullo.

Kante Pinrélico actuará en el LupeRock / Rick (RRSS Kante Pinrélico)

Guadalupe se pone rockera

La pedanía murciana de Guadalupe volverá a convertirse este viernes en punto de encuentro para los amantes del rock con la celebración de la quinta edición del festival Luperock, que tendrá lugar en el Parque de la Libertad a partir de las 18:00 horas.

La cita, de acceso gratuito y abierta a todos los públicos, ofrecerá más de seis horas de música en directo con una programación protagonizada por seis bandas: Kante Pinrélico, Sheken, Demonios del Cielo, House of Dawn, Lude y Suburb Boyz.

El cartel recorrerá distintos estilos vinculados al rock, el hard rock, el punk y el metal, en una jornada al aire libre que contará también con la participación de Acho El Khade, encargado de amenizar los cambios entre grupos con sesiones de vinilo dedicadas al rock en todas sus vertientes.

El festival, que nació en 2022 con el objetivo de impulsar el rock murciano y dar visibilidad a bandas emergentes, se ha consolidado en sus anteriores ediciones como una de las citas destacadas de la escena musical regional.

Soulift inaugura esta noche el Festival Internacional de Jazz de San Javier / L.O.

Soulift abre el Festival Internacional de Jazz de San Javier

La Plaza de España de San Javier acogerá este sábado, a partir de las 20:00 horas, el concierto gratuito de Soulift, encargado de inaugurar la 28ª edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.

Considerada por muchos como "el secreto mejor guardado de Madrid", la banda destaca por su fusión de soul, funk y reggae, con influencias de góspel, en un directo lleno de energía y participación del público.

El grupo está integrado por músicos procedentes de Nigeria, Camerún, Estados Unidos y España, liderados por la potente voz de Amos Obasohan. Completan la formación Erik La Chapelle (voz y guitarra), Mirabelle Kapnan (voz), Javi Jiménez (batería), Soji da Sool Jaiyeola (teclado y saxofón) y Christophe Alcalá (bajo).

La actuación, con entrada libre, será el pistoletazo de salida a una nueva edición de uno de los festivales de jazz más prestigiosos del panorama nacional.

La Unidad de Música del Tercio de Levante ofrece un concierto en Cartagena / Banda Infantería Marina

Música militar en el Arsenal de Cartagena

La Unidad de Música del Tercio de Levante ofrece este viernes 26 de junio un concierto en la plaza de Armas del Arsenal de Cartagena con motivo del III centenario de la creación de los departamentos marítimos.

La actuación, dirigida por el comandante Víctor Enguídanos Royo, comenzará a las 20:30 horas y será de entrada libre.

El concierto se suma a la programación cultural y musical del fin de semana en Cartagena, con una propuesta abierta al público en uno de los espacios históricos de la ciudad.

Este fin de semana se celebra el Mercado del Peregrino en Caravaca de la Cruz / L.O.

De compras peregrinas en Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz acoge este domingo una nueva edición del Mercado del Peregrino, que se celebra cada tercer domingo de mes en el Paseo de La Corredera. La cita, consolidada como un referente regional tras 28 ediciones, reúne artesanía tradicional, productos locales de kilómetro cero y actividades pensadas para el público familiar.

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La edición de junio se celebrará bajo el lema ‘Aromas de verano’ e incluirá una demostración y taller de elaboración de jabones artesanales, el taller infantil ‘Mi primera planta’, juegos para los más pequeños, música en directo y el sorteo de una cesta artesanal. Una propuesta gratuita y al aire libre para disfrutar de la mañana del domingo en pleno casco histórico de Caravaca.