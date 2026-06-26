Tráfico
Retenciones en la A-7 dirección Murcia tras un alcance entre vehículos
La Guardia Civil y los servicios de conservación de carreteras han señalizado el tramo afectado
Un choque por alcance registrado sobre las 16.00 horas de este jueves en la A-7, a la altura del campus de Espinardo y en dirección Murcia, ha provocado retenciones en la zona.
El accidente no reviste gravedad, aunque ha obligado a extremar la precaución en el tramo afectado. Hacia el punto de la incidencia han acudido Guardia Civil y vehículos de conservación de carreteras, quienes han colocado conos señalizando parte de la vía e indicando precaución.
El choque ha generado tráfico lento hasta la retirada de los vehículos afectados.
Así, la circulación permanece condicionada en dirección Murcia, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y atender a la señalización provisional instalada en la carretera.
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