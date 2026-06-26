La Región de Murcia aprobará un nuevo decreto ley de vivienda asequible la próxima semana

El Ejecutivo autonómico tiene previsto aprobar la próxima semana un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible en la Región de Murcia, según ha anunciado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a través de un mensaje publicado en la red social X, a la misma hora que el PSOE abría la segunda jornada del debate sobre el estado de la Región en la Asamblea Regional.

En su publicación, el jefe del Gobierno regional ha defendido la necesidad de actuar con rapidez para facilitar el acceso a la vivienda. "Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda", ha señalado López Miras.

El presidente autonómico ha añadido que el Gobierno regional está "decidido a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez".

El anuncio llega después de meses de trabajo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras en torno a la futura Ley de Vivienda Asequible, una de las medidas destacadas del Ejecutivo regional en esta legislatura. El pasado mes de febrero, La Opinión publicó que PP y Vox habían acercado posiciones para tratar de sacar adelante la norma, después de que el decreto anterior no superara el trámite parlamentario al votar en contra toda la oposición.

Según aquella información, el anteproyecto se había adaptado a varias de las exigencias planteadas por Vox. Entre ellas figuraba la eliminación definitiva de las fórmulas de ‘cohousing’ y ‘coliving’, modelos rechazados por la formación del ahora ya expresidente de Vox, José Ángel Antelo, al considerar que implican compartir espacios como cocina o salón.

Otra de las medidas incorporadas pasaba por permitir a los compradores fraccionar el pago de los impuestos autonómicos vinculados a la adquisición de una vivienda. Además, el texto contemplaba un refuerzo de las primas de edificabilidad, que en el decreto rechazado el pasado año ya podían alcanzar hasta el 40% si el inmueble resultante se destinaba íntegramente a vivienda protegida, y hasta el 50% en solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos.

El anteproyecto también incluía medidas contra la ocupación ilegal. En concreto, se establecía que quienes hubieran sido condenados por allanamiento de morada o usurpación de vivienda, o sancionados mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años, no podrían acceder a futuras viviendas asequibles en la Región.

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Asímismo, los socialistas habían condicionado su apoyo, entre otras cuestiones, a que la vivienda asequible de 90 metros no superara los 170.000 euros, además de plantear ayudas directas de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias destinadas a la entrada de la primera vivienda, más deducciones autonómicas al alquiler para menores de 36 años y un aval público para cubrir la fianza.