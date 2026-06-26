La Región ingresará 146 millones más para Dependencia tras la subida de la financiación estatal

La Región de Murcia recibirá 146 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la Dependencia tras la aprobación, el pasado martes, del real decreto-ley que amplía las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien ha destacado que se trata de una "cifra histórica" que, a su juicio, "refundará el sistema de la Dependencia", al duplicar las cuantías destinadas a las personas que requieren más apoyo.

Lucas ha explicado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, cumple de este modo con su compromiso político y blinda esta inversión de cara al futuro, ya que pasará a ser una obligación para el Estado con independencia del Ejecutivo que gobierne o de la situación financiera.

En vigor a partir del 1 de julio

La ampliación de las cuantías entrará en vigor de forma inmediata el próximo 1 de julio y tendrá especial incidencia en las personas con grado III, gran dependencia, y grado II, dependencia severa, cuyas dotaciones aumentarán un 128% y un 100%, respectivamente. A estos incrementos se suma una subida del 18% en el grado I, correspondiente a la dependencia moderada, lo que situará la aportación estatal al SAAD en la mayor cifra de su historia.

Según los últimos datos publicados por el Imserso, correspondientes al 31 de mayo de 2026, en la Región de Murcia hay 51.044 personas con prestaciones reconocidas. En base a esa cifra, el Gobierno de España transferirá a la Comunidad un total de 145.889.640 euros más entre 2026 y 2027 únicamente en concepto de nivel mínimo.

Francisco Lucas pide al Gobierno regional que destine estos fondos a reducir listas de espera y mejorar las prestaciones

Esta cantidad se destina a cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido, sin incluir la inversión adicional correspondiente al nivel acordado, la otra vía de financiación estatal de la Dependencia. Esa cuantía se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD previsto para este lunes 29 de junio.

Por anualidades, el incremento estimado del nivel mínimo será de 48.629.880 euros en 2026 y de 97.259.760 euros en 2027. En cifras globales, la aportación estatal a la Dependencia en la Región de Murcia alcanzará los 144.942.000 euros en 2026 y los 193.571.880 euros en 2027.

Según la Delegación del Gobierno, sin la ampliación de las cuantías por grado aprobada esta semana, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la Dependencia en la Región habría sido notablemente inferior. En concreto, y de acuerdo con el número actual de personas incorporadas al sistema, la transferencia se habría situado en 96.312.120 euros.

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"Ahora es el Gobierno regional el que tiene que invertir todo ese dinero que aporta el Gobierno de España para fortalecer el sistema, reducir listas de espera, ofrecer más y mejores prestaciones y mejorar las condiciones de los trabajadores", ha concluido Lucas.