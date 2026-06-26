El PSOE sale a degüello contra López Miras por la trama de las prótesis y pide su dimisión: "Lo sabían y no lo impidieron"

Fernando López Miras no dijo ayer nada sobre la trama de las prótesis porque sabía que este viernes, segunda jornada del debate sobre el estado de la Región, tendría que responder por el fraude millonario de 'stents' no homologados que afecta al Servicio Murciano de Salud (SMS). Fue Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la primera en tomar la palabra y fue directa al grano: "Quiero empezar por una persona. Una vecina nuestra, de Lorca, que esta noche se acostará sin saber qué lleva dentro de su cuerpo. No lo sabe. Y no lo sabe porque su Gobierno ha decidido no decírselo".

La portavoz del PSRM en la Cámara exigió al presidente que desvele "qué sabía su Gobierno, cuándo lo supo y por qué negó durante semanas una realidad que ya constaba en informes y comunicaciones internas". Pero, sobre todo, puso el acento en las "tres mentiras" que achaca al Gobierno autonómico sobre este asunto: "Dijeron que la trama había sido descubierta por los controles del Gobierno regional. Falso. La investigación se amplió y entró en los quirófanos gracias al correo anónimo de una enfermera. Dijeron que no se había implantado material caducado ni no homologado. Falso. Se ha acreditado que sí se utilizó. Dijeron que actuaron en cuanto conocieron las irregularidades. También es falso. Se lo advirtieron desde dentro en 2024, mucho antes de que esto estallara. Y miraron para otro lado".

La Región merece un presidente que responda, no un presidente que se esconda Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

"Lo peor de todo es que lo sabían y no lo impidieron", sentenció.

Además, dijo que falta a la verdad cuando dice que no hay "responsabilidades políticas" por este asunto, puesto que "dos de las personas que aparecen en el sumario y que eran conocedores de lo que estaba pasando, están hoy sentados en este Gobierno: Isabel Ayala y Jorge García Montoro". Sobre la primera, exgerente del SMS, le recriminó que la ascendiera en lugar de cesarla. "Por esto, la responsabilidad política llega directamente a usted", continuó.

Así es como la Fernández terminó exigiéndole "que dimita esta misma mañana". Tres razones esgrimió: "Un presidente que no dice la verdad sobre la seguridad de los pacientes, no puede seguir pidiendo la confianza de los ciudadanos"; "quien antepone la protección de su Gobierno a la protección de la gente, no está a la altura de su responsabilidad"; y "porque la Región merece un presidente que responda, no un presidente que se esconda".

Carmina Fernández y la consejera de Salud, Isabel Ayala. / Loyola Pérez de Villegas

El presunto fraude no es el único problema que asola al SMS. "En total hay 204.880 personas en lista de espera, miles por encima del límite que marca la ley", le recordó la diputada del PSOE, que mencionó también el déficit de 3.724 millones de euros que arrastra el sistema de salud regional.

El calor en las aulas es otro tema candente de la actualidad del que no se olvidó la portavoz. Después de que el día anterior el presidente anunciara un plan para climatizar todas las aulas de aquí a 2030, Fernández destacó que "llevan treinta años sin adecuar los centros educativos".

Tras dar la cifra de la tasa de abandono escolar temprano, superior al 20%, ofreció la cifra de 552 días que tarda un murciano en conseguir que le valoren el grado de dependencia. En 2025, 1.388 personas murieron en la Región de Murcia mientras esperando, remarcó.

López Miras contraprograma

Llamó mucho la atención que, mientras que la portavoz del Grupo Socialista hablaba de los problemas de acceso a la vivienda, el presidente de la Comunidad, sentado en su escaño, publicaba un mensaje en sus redes sociales anunciando que su gobierno aprobará un nuevo decreto ley de vivienda asequible la próxima semana.

Con todo, Fernández fue clara: "Llega tarde. El dato es brutal. En el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda subió un 15,6% en la Región. La mayor subida de toda España. Y esto ocurre en una comunidad con salarios más bajos y con menos renta disponible que la media de España".

Fernández le echó en cara que "venga ahora a refugiarse en la ley que está tramitando" cuando "su problema no es que le falte una ley ahora", sino que "le han sobrado años para actuar y no lo ha hecho". Asimismo, le echó en cara que llamen "asequible a viviendas de 170.000 euros, algo que muchas familias no pueden pagar ni de lejos".

Reconoce infrafinanciación y defiende el Trasvase

Desde el PSRM admiten que "la Región de Murcia está infrafinanciada" y "necesita un nuevo modelo". Hasta ahí, todo bien. El problema es que sí aceptan y defienden la reforma propuesta por el Gobierno de España que rechaza López Miras.

Carmina Fernández remarcó que la propuesta de la exministra María Jesús Montero, negociada con ERC, supondría para la Región de Murcia 1.188 millones de euros adicionales en 2027. Casi un 20% más de recursos. "Con 1.188 millones más al año, ¿sabe lo que podría hacer, solo en el primer año? Podría pagar de forma digna a los bomberos forestales, que hoy se juegan la vida por una miseria. Podría arreglar y climatizar todos los colegios de la Región, sin pedir que se cambie ninguna ley nacional para tapar su abandono. Podría contratar a los profesionales sanitarios que faltan y bajar de verdad las listas de espera. Podría desbloquear de una vez la vivienda pública que llevan años sin construir", señaló.

Uno de los momentos más tensos de su intervención fue cuando salió en defensa del Trasvase: "Nosotros defendemos el Tajo-Segura. Lo hemos defendido y lo seguiremos haciendo". Eso provocó algunas risas en la bancada 'popular', que se tornaron en gritos cuando la portavoz recordó que cuándo sí faltó agua en la Región de Murcia fue "cuando gobernó el PP y Mariano Rajoy".

Derechos sociales

"El problema ya no es que el PP pacte con Vox. El problema es que el PP ya habla como Vox, gobierna como Vox y se esconde detrás de Vox", afirmó la portavoz, que, seguidamente, criticó el principio de "prioridad nacional" que defienden los de Abascal: "Eso no defiende servicios públicos: señala personas, divide vecinos y crea ciudadanos de primera y de segunda".

Recordó lo que ocurrió hace unas semanas en Totana, donde un pacto de Presupuestos entre PP y Vox puso en el punto de mira al colectivo LGTBIQ+: "Cuando el PP pacta con Vox, lo primero que se apaga es la visibilidad de quienes más necesitan apoyo de las instituciones. Quitar una bandera LGTBI para contentar a Vox no es neutralidad. Es cobardía política".

Tras el oscuro balance realizado, con "anuncios vacíos, excusas contra Madrid, una sanidad con esperas, una vivienda imposible, una dependencia que no llega y derechos que retroceden por los pactos del Partido Popular con Vox", la diputada socialista advirtió de que "esta región no va a resignarse".