Segado: "Desde Cerdán a Lucas, en el PSOE están todos cortados por el mismo patrón"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, abrió su intervención en el debate sobre el estado de la Región con una dura ofensiva contra el PSOE por los casos de corrupción que cercan al entorno de Pedro Sánchez. "Desde Cerdán a Ábalos, desde Koldo a Lucas están todos cortados por el mismo patrón", afirmó, acusando a los socialistas murcianos de estar más pendientes de proteger al presidente del Gobierno que de defender los intereses de la Región.

El dirigente 'popular' presentó el debate como la confrontación entre "dos modelos": el de López Miras, que describió como "serio y honesto, centrado en la gente", y el de los socialistas de Pedro Sánchez y Francisco Lucas, al que definió como "desbordado por la corrupción" y por los escándalos. Segado vinculó al secretario general del PSRM con Santos Cerdán, al recordar que este acudió a Cartagena en marzo de 2025 para respaldar su liderazgo, y sostuvo que, en esas mismas fechas, según la UCO, Cerdán y Koldo García se mensajeaban para "amañar" adjudicaciones públicas.

El portavoz del PP también citó a José Luis Ábalos para asegurar que la corrupción socialista tuvo ramificaciones en la Región de Murcia. Según afirmó, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE se habría llevado una mordida de más de medio millón de euros vinculada a las obras del AVE a Murcia y la conexión con Almería. Segado reprochó a Lucas sus "tibiezas" ante estos casos y le acusó de minimizar la corrupción socialista al hablar de "dos o tres corruptos".

Reclamó la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales

A partir de esa denuncia, Segado elevó el tono contra Pedro Sánchez, al que responsabilizó políticamente de la acumulación de escándalos que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno. Acusó al presidente del Gobierno de utilizar las instituciones en beneficio propio y sostuvo que el sanchismo ha "institucionalizado" la corrupción tras llegar al poder prometiendo regeneración democrática. En ese contexto reclamó la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales.

Tras el bloque dedicado a la corrupción, el portavoz centró sus críticas en el trato del Gobierno central a la Región de Murcia. Uno de los principales reproches fue la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que Segado vinculó a los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes. "Da igual que la Región pase de ser la última a la tercera peor financiada, no importa que después de años de maltrato sigamos en el furgón de cola, no les preocupa que los ciudadanos de nuestra tierra sigan siendo los que menos reciben de toda España para la sanidad, la educación o la política social. Lo que le importa es defender a PS (Pedro Sánchez) para no arriesgar el sillón", señaló.

El agua fue otro de los ejes centrales de su discurso. Segado acusó al Ejecutivo central de querer cerrar el trasvase Tajo-Segura mediante recortes sucesivos, afirmando que el cambio en las reglas de explotación del trasvase supondrá reducir "a la mitad" los aportes en dos años y rechazando que las desaladoras puedan sustituirlo por calidad, precio y disponibilidad. A su juicio, no se trata de una cuestión partidista, sino de "defender lo que es justo para que nadie nos robe nuestro futuro".

El portavoz 'popular' defendió el Tajo-Segura y rechazó la reforma de la financiación pactada con ERC

En materia de vivienda, el portavoz popular responsabilizó al Gobierno de Sánchez de haber agravado el problema con políticas que, según afirmó, han reducido la oferta y disparado los precios del alquiler. Frente a ello, defendió el trabajo del Gobierno regional para sacar adelante una ley de vivienda pactada con Vox, que calificó de "pionera en España" y que, según aseguró, movilizará recursos públicos y privados para ampliar la oferta disponible.

Segado también abordó la sanidad. Criticó al Gobierno central por haber dado lugar a "la mayor huelga de médicos de la historia" y defendió que en la Región "cuidamos de nuestros profesionales", se impulsa la atención primaria, se refuerzan las plantillas y se dota a la sanidad "con el mayor presupuesto de su historia". Además, acusó a PSOE y Podemos de hacer un uso político de la investigación sobre las prótesis en el Servicio Murciano de Salud. "La realidad es que les da igual los pacientes, la salud y los profesionales sanitarios; ellos solo quieren hacer ruido y perjudicar al PP", afirmó.

Les da igual los pacientes, la salud y los profesionales sanitarios; ellos solo quieren hacer ruido y perjudicar al PP Joaquín Segado — Portavoz PP Asamblea

El portavoz popular incluyó además reproches al Gobierno central por las infraestructuras pendientes y reclamó avances en el AVE a Cartagena y Almería, los trenes en Lorca y Águilas, las cercanías y la conexión con Madrid por Chinchilla. También exigió el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ciudad de la Justicia.

Al final, Segado contrapuso "el caos de Sánchez" con "la estabilidad de López Miras". Defendió que el Gobierno regional está centrado en "gobernar poniendo a las personas en el centro" y que sus políticas sitúan a la Región "a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo".

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El dirigente popular cerró su intervención reivindicando al PP como alternativa tanto en España como en la Región. "Frente al ruido, la degradación institucional y la parálisis de la Moncloa, reconforta saber que en la Región de Murcia hay un Gobierno, el del presidente Fernando López Miras, que une, que acuerda, que gestiona, que ofrece estabilidad y que defiende la dignidad de las instituciones", concluyó.