Podemos cierne la sombra de la corrupción sobre López Miras: "Usted es el uno"

La trama de las prótesis, investigada como fraude económico por la UDEF de la Policía Nacional, es claramente un caso de corrupción política para Podemos, y su "número uno" es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

"No solo ha sido el presidente de la Región de la Murcia durante los años en los que ha operado esta trama homicida de los 'stents' y, por lo tanto, el máximo responsable político. Usted es también el presidente que ha ascendido a consejera a la gerente del Servicio Murciano de Salud que debía velar directamente por la salud y la seguridad de la ciudadanía. Usted es el presidente que mantiene a otro consejero, el señor García Montoro, que estaba al tanto del pacto de silencio para ignorar los informes del Tribunal de Cuentas", señaló la portavoz de la coalición de izquierdas Podemos-Izquierda Unida, María Marín, durante su intervención en el debate sobre el estado de la Región.

"Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública", dijo en referencia a Quirón y al Grupo Ribera

"Usted es el presidente que durante años ha apoyado y consentido esa estrategia. Usted ha participado desde sus primeros años en política de la gestión corrupta del SMS. Usted, Fernando López Miras, es el número uno y el mayor responsable de la trama de los 'stents', y si tuviera un poco de decencia, hoy subiría a esta tribuna, confesaría, pediría perdón y dimitiría para no volver jamás", añadió. Cabe recordar que el comisionista condenado por el caso Mascarillas Víctor de Aldama dijo que Pedro Sánchez era el "número uno de toda la trama", popularizando así la expresión.

Marín advirtió al jefe del Ejecutivo que los agentes de la UDEF que investigan la trama de las prótesis "terminarán llamando a su puerta". No solo trasladó la idea de que la corrupción se había instalado en el Palacio de San Esteban, sino que cargó duramente por "los buitres de la sanidad privada", mencionando Quirón y al Grupo Ribera. "Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública", añadió, preguntando al Ejecutivo qué negocios tiene con estas empresas: "¿Cuántos Albertos González Amador hay en la Región de Murcia haciendo negocio con la salud de la gente? ¿Nos lo va a decir aquí o se lo dirá a un juez?".

"Fernando el del autobombo"

La segunda parte de su discurso lo centró en recordarle al presidente sus promesas incumplidas hace un año, enumerando buena parte de ellas, como las inversiones en infraestructuras, el Pacto por el Turismo, el plan para nuevas residencias o las leyes que se han quedado en el cajón. Entre estas, La Ley de Espectáculos, la Ley de Familias, la Ley de Infancia o la Ley de Prevención de Adicciones. "La única realidad de su gobierno en materia de vivienda es que arrancó 2026 sin una sola vivienda protegida: ni iniciadas ni terminadas durante el primer trimestre", añadió.

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Sobre el discurso del día anterior de López Miras fue más dura: "Dio usted en esta Cámara un espectáculo indecente". Criticó que decidiera "enrollarse la manta a la cabeza y seguir con la misma estrategia: más anuncios, más promesas electorales, más titulares que ya no engañan a nadie…", agregó. Incluso, llegó a decir que "lo que vimos en esta Cámara fue a Fernando el del autobombo, haciendo promesas a diestro y siniestro", en referencia al difunto Manolo el del bombo.