López Miras endurece las sanciones a pirómanos y negligentes con multas de hasta un millón de euros

La respuesta a quienes provocan incendios forestales o activan de forma irresponsable los servicios de emergencia será mucho más contundente en la Región de Murcia. El presidente autonómico, Fernando López Miras, aprovechó su segunda intervención del debate sobre el estado de la Región para anunciar una reforma de la Ley de Emergencias y Protección Civil con la que el Gobierno regional pretende endurecer las sanciones a los pirómanos y a quienes actúen con dolo o negligencia grave.

El anuncio llegó después de reivindicar la labor de los bomberos forestales, coincidiendo con la jornada en la que el colectivo inició una huelga parcial. López Miras recordó el acuerdo firmado en 2022 con UGT y CCOO para mejorar sus condiciones laborales, defendió que ese compromiso "se está cumpliendo" y aseguró que el Ejecutivo sigue negociando con los trabajadores para atender reivindicaciones como el aumento de plantilla y nuevas mejoras salariales. "Estoy convencido de que les vamos a dar respuesta", afirmó, al tiempo que pidió "dejar de politizar una cuestión tan sensible e importante".

A continuación, el presidente advirtió de que el aumento de los episodios de calor extremo incrementa el riesgo de grandes incendios y denunció que cada vez se detectan más conductas imprudentes o incluso intencionadas en el origen de estos fuegos. "Nuestro compromiso es la defensa de la seguridad de los ciudadanos, de su patrimonio y de su medio natural", señaló antes de anunciar la reforma.

La modificación de la ley se enmarca en la Estrategia 'Región de Murcia + Segura' y, según explicó, busca "reforzar la protección de nuestro patrimonio natural y garantizar el uso responsable y la capacidad operativa de los recursos públicos destinados a la gestión de emergencias". Para ello, el Gobierno actuará sobre tres ejes con los que pretende "perseguir conductas irresponsables, pero sobre todo penalizar y perseguir a los pirómanos y a los negligentes".

El primero consistirá en endurecer el régimen sancionador. Las multas por infracciones leves pasarán de 3.000 a 6.000 euros; las graves, de 30.000 a 60.000 euros; y las muy graves se elevarán de 600.000 a un millón de euros. En segundo lugar, la ley incorporará como infracciones graves y muy graves aquellas conductas que, por imprudencia grave o dolo, obliguen a movilizar de forma extraordinaria recursos de emergencias y protección civil. Finalmente, se implantará un mecanismo para repercutir el coste de esos dispositivos cuando hayan sido provocados por actuaciones dolosas o gravemente negligentes.

Para justificar la necesidad de la reforma, López Miras recordó dos de las últimas grandes intervenciones realizadas en la Región. "Basta recordar el reciente incendio de Los Garres (Murcia) o el de La Azohía (Cartagena), iniciado por una barbacoa, para comprender la dimensión de los recursos que pueden llegar a movilizarse cuando se produce una gran emergencia", afirmó.

El presidente Fernando López Miras, este viernes durante su segundo intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

Resolución inmediata para miles de personas dependientes

En materia de dependencia, López Miras anunció que el Gobierno regional ultima una norma que permitirá que hasta 5.000 personas en situación de dependencia obtengan "de forma inmediata" la resolución sobre discapacidad mediante la implantación de pasarelas entre sistemas administrativos.

El presidente explicó que el Ejecutivo había esperado a que la legislación estatal avanzara para contar con "un marco común en toda España", aunque aseguró que "no podemos esperar más", por lo que la Comunidad impulsará esta medida para agilizar los trámites y reducir los tiempos de respuesta.

Segundo tramo de la carrera profesional

El presidente avanzó además que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 incluirán la dotación necesaria para implantar el segundo tramo de la carrera profesional del personal docente no universitario y del personal de Administración y Servicios de la Administración regional.

La medida beneficiará a más de 35.000 empleados públicos —unos 25.900 docentes no universitarios y cerca de 9.500 profesionales de Administración y Servicios— y supondrá una inversión superior a los 32 millones de euros anuales, de los que 22,5 millones se destinarán al personal docente y 9,6 millones al personal de Administración y Servicios.

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López Miras enmarcó esta decisión en el compromiso adquirido con los empleados públicos y afirmó que permitirá avanzar en la modernización de la Administración regional. Según señaló, la carrera profesional "no es únicamente una mejora retributiva", sino también una herramienta para "reconocer el esfuerzo, retener el talento, impulsar la excelencia en la gestión pública y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos de la Región de Murcia".