Fotografía digital, huellas dactilares y datos biométricos del rostro: así es el nuevo control de fronteras del Aeropuerto de Corvera

El goteo de viajeros es constante frente a las máquinas que registran su entrada al espacio Schengen, el territorio común de libre circulación europeo. Cada pasajero escanea su pasaporte y mantiene el rostro unos segundos frente a la cámara para verificar su identidad antes de completar el control policial.

El tradicional sellado del pasaporte ha sido sustituido por este reconocimiento biométrico digital en el Aeropuerto de Corvera y, desde su puesta en marcha, ya han pasado por este nuevo sistema de control fronterizo alrededor de medio millón de pasajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Se trata, sobre todo, de turistas procedentes de los distintos destinos que conectan el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con el Reino Unido. Todos los ciudadanos británicos, así como los murcianos que deciden volar hacia ciudades como Londres, Mánchester, Birmingham o Glasgow (entre otras) tienen que pasar por estos nuevos puestos fronterizos, que comenzaron a funcionar el pasado mes de octubre, tal y como adelantó La Opinión hace ahora un año con la implantación de este sistema denominado Entry/Exit System (EES). También deben hacerlo quienes, por ahora, aterricen o despeguen desde Corvera con destino u origen en la ciudad marroquí de Nador.

En el aeródromo murciano, una vez realizado el pertinente control de equipaje y pasajeros, se han instalado más de una decena de puntos de control con máquinas digitalizadas que incorporan un sistema automatizado para registrar a los nacionales de países de fuera de la UE que viajen para una estancia de corta duración (hasta 90 días dentro de un periodo de 180). De este modo, se sustituyen los tradicionales sellos manuales del pasaporte, tanto antes de embarcar como a la llegada, al abandonar el aeropuerto.

Coincidiendo con la llegada de un vuelo procedente de Londres, decenas de pasajeros se vieron obligados este viernes a realizar este registro durante unos segundos antes de recoger su equipaje y salir del aeródromo murciano. What is happening here? (¿Qué está pasando aquí?), se preguntaban los viajeros londinenses a su llegada a la sala en las entrañas de Corvera donde aguardaban cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas para vivir de primera mano cómo funciona este sistema.

Las mejores imágenes del nuevo control de fronteras EES del Aeropuerto de Corvera para pasajeros extracomunitarios / Juan Carlos Caval

El EES tiene entre sus objetivos "combatir cualquier tipo de delincuencia y cualquier acto terrorista, además de prevenir la inmigración irregular y, sobre todo, garantizar y reforzar la seguridad de nuestro país y de la Región de Murcia". Así lo afirmó el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, durante su visita a Corvera para conocer de primera mano la implantación de este modelo.

Por su parte, el jefe superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, explicó que el EES es un sistema implantado de forma integrada por todos los países pertenecientes al espacio Schengen para verificar a las personas que acceden a este territorio.

Este procedimiento se aplica a los ciudadanos que no pertenecen al espacio Schengen y que no son residentes de ningún país de la Unión Europea. En el caso de los ciudadanos del espacio Schengen o de los residentes, no es necesario realizar este registro, ya que sus datos figuran en las bases de datos españolas.

Un pasajero británico, esperando a ser reconocido facialmente. / Juan Carlos Caval

¿Cómo funciona?

Del Olmo detalló que el sistema consta de dos fases. Todo comienza con el registro. Cuando una persona entra por primera vez en el espacio Schengen, pasa por un puesto habilitado en el que se extraen los datos biográficos de su pasaporte, se le realiza una fotografía digital y se toman las huellas dactilares de los cuatro dedos de la mano derecha, excluido el pulgar.

"Previene la inmigración irregular y, sobre todo, garantiza y refuerza la seguridad de nuestro país" Francisco Lucas — Delegado del Gobierno en la Región

Toda esa información se almacena de forma inmediata en una base de datos europea denominada EU-LISA. Desde el mismo momento en que la persona entra, sus datos pasan a formar parte de esa base de datos. El registro tiene una vigencia de tres años y, durante ese periodo, no es necesario volver a registrarse cada vez que se acceda al espacio Schengen, siempre que el sistema permanezca operativo.

Una vez registrada, la persona pasa al verificador de documentos, lo que se conoce como las puertas ABC. En ese punto se vuelven a comprobar sus datos biográficos, la fotografía -que se compara con la imagen captada en ese momento por la cámara- y las huellas dactilares de los cuatro dedos.

Un agente de la Policía Nacional se encarga por último de la última verificación. / Juan Carlos Caval

Si toda la información es correcta, los datos llegan a un agente de Policía, que realiza la verificación final. El último control siempre es humano; no lo realiza una máquina, insistió Del Olmo. Tras esa comprobación, se autoriza el acceso al espacio Schengen.