En directo | Sigue la segunda jornada del debate sobre el estado de la Región tras los anuncios de López Miras

La Asamblea Regional celebra este viernes la segunda y decisiva jornada del Debate sobre el Estado de la Región, marcada por las intervenciones de los grupos parlamentarios, la respuesta del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la posterior votación de las propuestas de resolución que pondrán el broche al principal debate político del año en la Cámara autonómica.

La sesión comenzará a las 9.00 horas con las intervenciones de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, que dispondrán de un máximo de 45 minutos cada uno para valorar la gestión del Ejecutivo regional y responder al discurso pronunciado este jueves por López Miras. Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, el presidente replicará a los portavoces durante un máximo de 90 minutos, antes de un último turno de réplicas y una intervención final de media hora.

El debate llega a su segunda jornada después de que López Miras protagonizara una intervención de 87 minutos en la que anunció cerca de una treintena de medidas para el último tramo de la legislatura, aunque muchas de ellas quedaron supeditadas a la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2026.

Entre los anuncios más destacados figura el Plan ClimaTIZA 2026-2030, dotado con 89 millones de euros para climatizar todas las aulas de los centros educativos de la Región antes de 2030. El presidente también avanzó una convocatoria histórica de al menos 2.000 plazas docentes para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos.

En materia sanitaria, anunció una nueva inversión de 20 millones de euros para reforzar el plan de choque contra las listas de espera, la ampliación de plazas de formación sanitaria especializada y la próxima presentación del nuevo Plan Oncológico regional.

Durante su intervención también comprometió un incremento de 36 millones de euros para dependencia, la eliminación del copago para los enfermos de ELA en los próximos Presupuestos, una deducción fiscal para las personas afectadas por la talidomida y la ampliación progresiva de la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos.

El presidente aprovechó además su discurso para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de reforma del sistema de financiación autonómica, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el retraso en infraestructuras consideradas estratégicas para la Región.

La atención se centra ahora en la respuesta de la oposición, que previsiblemente cuestionará tanto la gestión del Gobierno regional como los anuncios realizados por López Miras. Entre los asuntos que podrían centrar el debate figura la investigación sobre la denominada trama de las prótesis, un asunto que el presidente evitó mencionar durante su intervención inicial.

La sesión concluirá con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, que, en caso de ser aprobadas, se convertirán en mandatos dirigidos al Consejo de Gobierno.

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El Debate sobre el Estado de la Región alcanza este año su trigésima edición y constituye el principal foro de control político al Ejecutivo autonómico durante la legislatura.