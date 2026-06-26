Una ciudad de la Región de Murcia, con herencia de antiguas civilizaciones y una costa envidiable, entre las 10 mejores de toda España para vivir

Tiene más de tres milenios de historia a sus espaldas, un litoral que enamora y una calidad de vida que ya muchos sospechaban, pero que ahora confirman los datos. Un municipio de la Región de Murcia ha logrado colarse entre las 10 mejores ciudades de España para vivir, según el análisis elaborado por Fotocasa a partir del último estudio de Madrid Capital Mundial (MWCC), basado en los datos de la plataforma Numbeo.

El informe, que evalúa a las ciudades españolas con base en siete variables (calidad de vida, coste de vida y poder adquisitivo, accesibilidad a la vivienda, contaminación, tasas de criminalidad, calidad del sistema sanitario y tiempos de desplazamiento), sitúa a Pamplona, Logroño y Oviedo en el podio nacional. Pero entre los diez elegidos se esconde una ciudad mediterránea con siglos de cultura, gastronomía marinera y playas que rivalizan con cualquier destino de la costa española.

Y esa ciudad no es otra que Cartagena. La capital del municipio más extenso de la Región de Murcia ha destacado especialmente en dos de los criterios más valorados del estudio: su asequibilidad y la calidad de sus servicios sanitarios, factores que, según el informe, resultan determinantes para medir el bienestar real de sus habitantes.

Fiestas de Carthagineses y Romanos en Cartagena. / Turismo Región de Murcia

Vivienda asequible y sanidad de calidad, sus grandes bazas

Los datos de precios de Fotocasa lo avalan: comprar una vivienda media de 80 metros cuadrados en Cartagena cuesta 158.436 euros, mientras que alquilarla sale por 783 euros al mes, cifras que la convierten en una de las ciudades más accesibles del país en materia de vivienda.

Pero Cartagena no es solo asequible. Es también una ciudad que enamora a quienes la visitan y que retiene a quienes deciden quedarse. Con más de 3.000 años de historia, cada calle y cada plaza esconden testimonios de un pasado esplendoroso cuyo máximo exponente es el Teatro Romano, construido en tiempos del emperador Augusto y cuidadosamente restaurado. La ciudad cuenta además con una red de museos de primer nivel: el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), el Museo Arqueológico Municipal o el Museo de Arte Moderno (MURAM), entre otros, conforman una oferta cultural difícil de igualar.

Teatro Romano de Cartagena. / Ayto. de Cartagena

Historia, gastronomía y playas: Cartagena mucho más que calidad de vida

Y si la historia y la cultura no son suficientes, la gastronomía tampoco defrauda. Pescados frescos, salazones con siglos de tradición, el inconfundible caldero (ese guiso de arroz al estilo de los pescadores) y el legendario café asiático hacen de la mesa cartagenera una experiencia en sí misma.

A todo ello se suma un litoral de gran belleza, con playas como Cala Cortina, El Portús, las famosas orillas de La Manga del Mar Menor o los fondos marinos de Cabo de Palos. Y para quienes prefieren alejarse del mar, las pedanías del interior ofrecen turismo rural en espacios naturales de valor medioambiental, con la ventaja añadida de tener la costa a un paso.

En definitiva, Cartagena demuestra una vez más que calidad de vida y precio razonable pueden ir de la mano. Una ciudad que, para muchos murcianos, ya era la mejor del mundo. Ahora los datos le dan la razón.