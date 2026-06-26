Antelo dispara contra PP, PSOE y Vox: del "ridículo espantoso" del decreto de vivienda a los pactos con el socialismo

Pocos conocen tan de cerca las costuras del Gobierno regional y de Vox como José Ángel Antelo. El que fuera vicepresidente del Ejecutivo murciano y líder de Vox en la Región, hoy diputado del Grupo Mixto tras romper con la formación de Santiago Abascal, aprovechó su intervención en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Región para reivindicar su propio espacio político, lanzar reproches tanto al PP como a Vox y cargar con dureza contra el PSOE, mientras reclamaba un giro en las políticas de vivienda, agua, infraestructuras y sanidad.

Antelo abrió su intervención trasladando su apoyo a los afectados por el terremoto de Venezuela y a los vecinos de Torre Pacheco, a quienes volvió a expresar su respaldo por la situación de inseguridad que, a su juicio, genera la inmigración ilegal. Además, agradeció la presencia en la tribuna del concejal pachequero José Garre (no adscrito tras abandonar igualmente el partido) y aseguró que su objetivo pasa por "devolver a aquellos que no se quieren adaptar" para garantizar la seguridad ciudadana.

El parlamentario defendió que la Región de Murcia cuenta con un enorme potencial gracias al trabajo de agricultores, empresarios, autónomos, familias y servidores públicos, pero lamentó que ese dinamismo no encuentre respuesta en la acción política. "No podemos aceptar que esta tierra avance siempre a pesar del Gobierno y no gracias al Gobierno", afirmó.

A partir de ahí, articuló un discurso muy crítico con la gestión del Ejecutivo autonómico. En este sentido, sostuvo que durante la legislatura se han acumulado anuncios incumplidos y proyectos demorados, y reclamó una administración basada en la palabra dada y en la experiencia profesional de quienes ocupan responsabilidades públicas. En su opinión, las instituciones necesitan "menos asesores, menos propaganda y más solvencia".

"La prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez", señala Antelo

Uno de los apartados más generosos de su intervención estuvo dedicado a la vivienda. Antelo reprochó al Gobierno regional el retraso del decreto pactado hace meses y pidió su aprobación inmediata, acompañado de rebajas fiscales, medidas contra la ocupación, incentivos urbanísticos y una mayor liberalización de suelo. "Cada día que pasa es una vivienda menos que se construye y cada joven que no tiene una oportunidad a la hora de hacer una vivienda es una vida truncada", sentenció. También defendió la incorporación de la inteligencia artificial para agilizar la concesión de licencias, inspirándose en un modelo aplicado en Miami. "No puede ser que se tarden diez años en aprobar un plan urbanístico o dos años en empezar una vivienda", lamentó.

El diputado y exlídere de Vox en la Región, José Ángel Antelo, este viernes en la Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

El diputado situó el agua como otra de las prioridades estratégicas de la comunidad. Aquí reiteró su defensa del trasvase Tajo-Segura, reclamó un Plan Hidrológico Nacional y volvió a apostar por el trasvase del Ebro, al considerar que el agua desalada solo debe desempeñar un papel complementario. En paralelo, pidió culminar la reforma de la Ley del Mar Menor para compatibilizar, según dijo, la protección ambiental con la actividad agrícola.

Las infraestructuras ocuparon igualmente buena parte de su discurso. Antelo defendió la construcción de El Gorguel como puerto de referencia para el tráfico de mercancías, criticó el actual trazado ferroviario hacia Madrid y reclamó una gestión distinta para impulsar el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, convencido de que dispone de capacidad para atraer un mayor volumen de pasajeros.

En materia sanitaria, insistió en que la financiación autonómica resulta insuficiente para sostener el sistema público. Por eso, planteó una profunda revisión del modelo de gestión del Servicio Murciano de Salud y apostó por reforzar la colaboración público-privada, argumentando que el objetivo debe ser garantizar la mejor atención posible a los ciudadanos.

El PSOE, una "organización criminal" con la que no puede pactar nada

El tramo final de su intervención elevó considerablemente el tono político. Antelo cargó con dureza contra el PSOE, al que calificó reiteradamente de "organización criminal", y reclamó al Partido Popular que rompa cualquier tipo de acuerdo con los socialistas en ayuntamientos e instituciones. A su juicio, cualquier pacto con el PSOE contribuye a mantener a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

La intervención tuvo además una lectura política añadida. Antelo, que abandonó Vox tras sus discrepancias con la dirección nacional y mantiene ahora su escaño en el Grupo Mixto, no solo dirigió sus críticas al Gobierno de Fernando López Miras. También aprovechó para marcar distancias con decisiones adoptadas por su antigua formación, censurando las mociones de censura y acuerdos puntuales alcanzados con el PSOE en distintos municipios. "Nunca, bajo ningún concepto, pacto con el socialismo", sentenció, reivindicando así la posición que mantiene desde su salida de Vox.

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Como cierre, volvió a emplazar al presidente Fernando López Miras a impulsar de manera inmediata el decreto de vivienda, la reforma de la Ley del Mar Menor y los Presupuestos regionales. "La Región de Murcia necesita presupuestos en tiempo y forma", concluyó, insistiendo en que la comunidad requiere reformas, ambición política y estabilidad para afrontar sus principales desafíos.