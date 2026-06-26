Alfonso Hernández Zapata: "Ahora toca dedicar más tiempo a mi empresa familiar tras años compaginándola con mis responsabilidades en Fremm"

Tras casi nueve años al frente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández Zapata pondrá en las próximas semanas punto final a su trayectoria como presidente tras casi nueve años en el cargo. Con La Opinión hace balance de un mandato marcado por la apuesta por la digitalización, la formación y el fortalecimiento del tejido industrial regional antes de ceder el testigo a una nueva ejecutiva que será elegida a finales del próximo mes de julio para centrarse de nuevo en su empresa familiar.

¿Qué balance hace de su paso por la presidencia durante estos casi nueve años?

Creo que ha sido, sin duda, muy positivo. A nivel personal ha sido una experiencia extraordinaria haber presidido una federación de esta envergadura y con tanta actividad. Me llevo grandes amigos y numerosas experiencias, algunas más positivas y otras menos, pero todas han contribuido a mi crecimiento personal. Además, considero que durante estos años hemos aportado nuestro granito de arena al desarrollo de la industria de la Región de Murcia, especialmente ayudando a las pymes en su transformación tecnológica y en su adaptación a la revolución industrial que estamos viviendo.

¿Se le queda algún asunto pendiente?

No considero que los haya. Los planes estratégicos que nos marcamos tanto en el primer mandato como en el segundo se han cumplido en un porcentaje muy elevado. Evidentemente, un plan estratégico nunca se cierra del todo y el nuevo equipo decidirá cómo desarrollarlo a partir de ahora. Hay proyectos con recorrido, como seguir ampliando la formación online o culminar el desarrollo del futuro Centro de Formación de Cartagena.

"Confío que en algún momento salga adelante el proyecto del puerto del Gorguel para el desarrollo industrial y económico de la Región"

¿No le queda la espina de no haber visto que saliese adelante el puerto de El Gorguel?

Espina no, pero creo que la Región de Murcia ha perdido una gran oportunidad hasta ahora, aunque sigo confiando en que algún día ese proyecto salga adelante. Nosotros siempre lo hemos defendido con transparencia tras estudiar en profundidad su impacto. Estoy convencido de que es una infraestructura estratégica para el desarrollo industrial y económico de la Región y, en consecuencia, para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Me quedo con la tranquilidad de haber defendido un proyecto que creo fundamental y esencial para el desarrollo de la economía y confío que en algún momento llegue a buen puerto.

Ese futuro Centro de Formación de Cartagena que mencionaba sí que es un importante logro...

Sin lugar a duda es uno de los más emblemáticos, aunque ha habido muchos otros muy importantes para apoyar tanto a las empresas como a los trabajadores y a quienes buscan empleo. Gracias a la formación que impartimos conseguimos una inserción laboral de entre el 80% y el 85%. Al principio de nuestros mandatos el esfuerzo se centró en impulsar la incorporación de las pymes a la Industria 4.0. Fuimos la primera Oficina de Transformación Digital de la Región de Murcia y fuimos pioneros en acercar las nuevas tecnologías a las empresas. El centro de Cartagena responde precisamente a la necesidad de formar profesionales para los nuevos empleos derivados de esta transformación tecnológica.

"Creo que es positivo alejarme un poquito del foco para que lleguen nuevas personas, nuevas ideas y nuevas formas de entender la Federación"

Cuando la nueva ejecutiva tome el relevo en septiembre, ¿qué planes tiene?

Ahora toca dedicar más tiempo a mi empresa familiar (Maquina SL) porque llevo años compaginando ambas responsabilidades y es el momento de impulsar proyectos que habían quedado en un segundo plano. También creo que es positivo alejarme un poquito del foco para que lleguen nuevas personas, nuevas ideas y nuevas formas de entender la organización: la renovación siempre aporta valor y permite que la Federación siga creciendo.

La digitalización ha sido una de las grandes apuestas de Fremm durante estos años, pero también lo ha sido el sector de la defensa.

Así es. Participamos desde el principio en el proyecto junto al Gobierno regional porque entendimos que tenía un enorme recorrido. Europa necesita reforzar su capacidad industrial y tecnológica, y este proyecto supone una gran oportunidad. Además, se impulsó la creación de una asociación específica para agrupar a las empresas privadas en torno al proyecto Caetra, con el objetivo de generar un mayor desarrollo industrial que beneficie al conjunto de la Región de Murcia.

Hernández Zapata, durante la entrevista concedida a La Opinión. / Juan Carlos Caval

¿Cómo definiría la situación actual del sector del metal en la Región?

Es un sector muy potente y uno de los pilares de la industria regional, ya que representa más del 20% del PIB de la Región de Murcia, una cifra superior a la media nacional e incluso a la europea. En buena medida, ese resultado se debe al peso de la industria del metal, que atraviesa un momento de gran fortaleza.

Y el futuro debe pasar necesariamente por seguir reforzando esa industria...

Sin duda. Europa ha comprendido que no se puede abandonar la industria si se quiere mantener una economía con valor añadido, autonomía estratégica y empleo de calidad. Durante muchos años se priorizó el sector servicios, pero ahora está claro que sin una base industrial sólida las economías se empobrecen. Desde Fremm hemos trabajado en esa dirección, colaborando con otras organizaciones y con el Gobierno regional en iniciativas como Caetra o el Plan Industrial de la Región de Murcia.

"Me gusta decir que Fremm es uno de los mayores generadores de empleo: cada año unas mil personas encuentran trabajo después de estar con nosotros"

El papel que juega entonces la formación que ha abanderado Fremm entiendo que es muy importante...

Es absolutamente fundamental. Siempre he dicho que Fremm es una herramienta al servicio de la ciudadanía, donde formamos a miles de personas que posteriormente encuentran empleo de calidad en la industria. Ofrecemos formación en oficios tradicionales, como soldadura, chapa y pintura o mecanizado, pero también en áreas de alta especialización como robótica, domótica o energías renovables.

¿Cuántos alumnos pasan cada año por la Federación?

Aproximadamente entre 4.500 y 5.000 al año. De ellos, alrededor de un millar son personas desempleadas. Me gusta decir que Fremm es uno de los mayores generadores de empleo de la Región de Murcia porque cada año cerca de mil personas encuentran trabajo después de formarse con nosotros.

Precisamente muchos gremios y empresas asociadas vienen alertando de la falta de relevo generacional en los oficios tradicionales. ¿Qué se puede hacer para atraer a más jóvenes?

Existe un problema de fondo que acompaña a cualquier gran transformación industrial: siempre hay un desfase entre la formación disponible y las necesidades reales de las empresas. Precisamente por eso la formación es tan importante. Además del trabajo que ya realiza Fremm, impulsamos ese centro de capacitación y formación en Cartagena para adelantarnos a las necesidades de cualificación que demandará el mercado laboral.

Durante los últimos años, ha estado esa batalla judicial con la Inspección de Trabajo a cuenta de si los profesores de los cursos formativos debían ser contratados o no por la Fremm. Finalmente se ganó la causa en los tribunales. ¿Cómo lo recuerda?

Fue un periodo muy complicado. La Federación siempre ha actuado con absoluta transparencia y nos sorprendió que, teniendo toda la información en los organismos oficiales, cambiara el criterio de la inspección. Lo afrontamos con determinación, defendiendo nuestras convicciones y finalmente obtuvimos una resolución favorable. Fue un ejemplo de cómo una organización unida puede superar situaciones muy complejas.

El presidente de Fremm, en la entrada de la sede regional en Ronda Norte. / Juan Carlos Caval

Además, los reconocimientos a Fremm se han sucedido: hace unos meses recibió el premio nacional a la mejor Oficina Acelera Pyme...

Sin duda, es un motivo de orgullo. Siempre digo que la formación y la transformación digital son fundamentales para las empresas y para los trabajadores. La Oficina Acelera Pyme ha ayudado a incorporar a las pequeñas y medianas empresas a la revolución tecnológica. Haber recibido ese reconocimiento nacional supone un estímulo para seguir trabajando en esa línea. Es un premio que pertenece a todo el equipo de FREMM, que ha hecho posible que esa transformación llegue a las empresas y a la sociedad.

"Estoy convencido de que se logrará un resultado beneficioso para todas las partes en el convenio del metal"

Se va en un momento en el que está bloqueado el convenio del metal, con los sindicatos amenazando con huelgas y paros...

Soy muy respetuoso con las partes y actores que están negociando en la mesa. Tanto los sindicatos como la Federación están haciendo su trabajo y confío en que finalmente se alcance un acuerdo, pero es normal que durante una negociación existan momentos de tensión.

¿Se llegará a un acuerdo antes de que culmine su mandato?

Probablemente el acuerdo definitivo corresponda ya a la próxima ejecutiva, porque los plazos son ajustados, pero estoy convencido de que se logrará un resultado beneficioso para el conjunto de la economía. No entiendo los acuerdos como beneficiosos solo para las empresas o solo para los trabajadores; deben ser positivos para ambos.