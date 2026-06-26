El pescado que nace frente a tus costas: así contribuye la acuicultura murciana a tu bienestar

Cada vez que un murciano pide una lubina a la sal o una ventresca de atún en un restaurante del litoral, es muy probable que ese pescado haya crecido a pocos kilómetros de donde se está comiendo. La acuicultura murciana cosecha millones de kilos anuales de estas especies, garantizando que el pescado que llega a la mesa sea fresco, trazable y producido con los estándares más exigentes de Europa. Este es el viaje que hace ese pescado antes de llegar a tu plato.

Hay algo que muy pocos comensales saben cuando piden lubina en un restaurante de Cartagena o de San Pedro del Pinatar: ese pescado ha podido vivir durante meses a apenas unos kilómetros de distancia, en una de las instalaciones acuícolas que salpican el litoral murciano entre el norte de la región y Águilas. La Región de Murcia es la comunidad autónoma española con mayor producción acuícola por kilómetro de costa. En 2024 cosechó 13.350 toneladas de pescado entre lubina, atún rojo, dorada y corvina. Buena parte de ese pescado termina en mesas murcianas, pero también viaja a los mejores mercados de España, Europa y Japón.

Sin embargo, el recorrido que hace ese pescado desde el agua hasta el plato es más corto, más controlado y más transparente de lo que muchos imaginan.

Todo empieza bajo el agua

Las instalaciones murcianas de acuicultura se distribuyen principalmente en dos zonas de viveros flotantes en mar abierto: uno frente a las costas de San Pedro del Pinatar, al norte, y otro frente a la Cala de El Gorguel, en el término municipal de Cartagena. Hay también una instalación en Águilas. Desde fuera, lo que se ve son estructuras flotantes sobre el agua. Bajo la superficie, bancos de lubinas, atunes o doradas crecen en condiciones controladas en tiempo real: temperatura, oxígeno, calidad del agua, alimentación. Cada variable se registra. Nada queda al azar.

Vivero de acuicultura marina en la Región de Murcia. / L. O.

Ese control permanente no es solo una exigencia técnica. Es la base de la garantía que llega al consumidor. La regulación europea en materia de acuicultura es una de las más exigentes del mundo, y cada instalación está sometida a rigurosos controles e inspecciones periódicas. Cuando ese pescado llega a la lonja, al supermercado o a la cocina de un restaurante, su historia completa puede rastrearse.

La lubina y el atún: de las costas murcianas al mundo

La lubina es la reina del litoral murciano. La Región concentra cerca del 24% de toda la cosecha nacional, con unas 7.580 toneladas en 2024. Una de cada cuatro lubinas que se comen en España ha crecido en aguas murcianas. Es un pescado que los compradores europeos conocen bien: buena parte de la cosecha murciana se exporta a mercados como Francia, Italia o Portugal, donde la lubina de cultivo mediterráneo tiene una reputación consolidada.

El atún rojo es otra historia. Difícilmente hay un producto más codiciado en las grandes cocinas del mundo, y Murcia es su capital española. La región es la primera comunidad autónoma de España en producción de esta especie, con un modelo que combina la captura de ejemplares adultos bajo cuotas internacionales reguladas con el cultivo final en instalaciones marinas. El resultado es un atún rojo con trazabilidad total que llega a las mejores pescaderías de Tokio con el mismo rigor documental que a las de Madrid o Murcia.

Fresco, cercano y de temporada

Una de las ventajas menos conocidas de la acuicultura de proximidad es la frescura. Cuando el pescado no tiene que recorrer miles de kilómetros desde el océano hasta el puerto, y desde el puerto hasta la mesa, la cadena de frío es más corta y la calidad del producto final es mayor. Un restaurante de la costa murciana puede servir lubina obtenida esa misma mañana a pocos kilómetros de sus cocinas.

Lubina de acuicultura de España: frescura y proximidad. / L. O.

Esa proximidad también tiene un impacto económico directo en el territorio. La acuicultura murciana genera más de 300 empleos directos y cerca de 1.800 indirectos en sectores auxiliares como la construcción naval, la confección de redes o la transformación y comercialización del producto, con una facturación que oscila entre los 150 y los 200 millones de euros anuales. Cada pescado que se consume en la región contribuye a sostener ese tejido productivo local.

Lo que el etiquetado no siempre cuenta

Cuando un consumidor compra pescado en el supermercado, la etiqueta indica el origen y el método de producción. Pero hay información que no siempre llega al consumidor y que marca una diferencia real: si el pescado viene de una instalación sometida a la regulación europea, con controles veterinarios, auditorías de bienestar animal y certificaciones de sostenibilidad medioambiental, o si viene de fuera de la Unión Europea, donde los estándares pueden ser muy distintos.

El pescado de acuicultura española, y el murciano en particular, está cultivado bajo uno de los marcos regulatorios más exigentes del mundo. Es un argumento de calidad que el sector lleva años tratando de trasladar al consumidor, con el respaldo de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR). «La acuicultura genera economía local: empleo, servicios, actividad auxiliar y estabilidad en poblaciones que dependen del mar», resume Javier Ojeda, gerente de APROMAR.

Del mar a la mesa: una cadena más corta de lo que crees

La próxima vez que pidas lubina en un restaurante de la costa murciana, o que metas en el carrito una dorada del Mediterráneo, hay una buena probabilidad de que ese pescado haya vivido a la vista de la misma costa que tú estás mirando. Ha crecido en aguas limpias, siguiendo protocolos que garantizan su bienestar en todo momento, bajo control permanente, alimentado de forma controlada con piensos certificados y formulados para optimizar su salud y perfil nutricional, y cosechado bajo demanda, unas horas antes de llegar a tus manos.

No hace falta irse muy lejos para comer bien. A veces, el mejor pescado del mundo está justo ahí, al otro lado de la ventana.