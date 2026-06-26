La Academia de Farmacia y el COFRM celebran la clausura del curso 2025/2026

La Academia de Farmacia Santa María de España y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia clausuraron de forma oficial este jueves el curso 2025-2026.

El evento contó con la asistencia de la directora general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Fuensanta Martínez, a quien se le cedió la presidencia del acto, acompañada de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM), Paula Payá, y de la presidenta de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, Stella Moreno, quien además ofreció la conferencia de cierre titulada ‘Sacando del Olvido al farmacéutico Juan Martín Delgado’.

Stella Moreno destacó la notable figura del farmacéutico cartagenero quien destacó no solo por su labor de boticario sino también por su trabajo con investigador e inventor, a mediados del siglo XIX. En esta línea, en su intervención, Stella Moreno apuntó que “es uno de los objetivos de la Academia el recuperar para todos las figuras de personas que hayan sido importantes en el desarrollo científico-técnico de la Región”.

La presidenta del COFRM, Paula Payá, expresó su reconocimiento a todos los profesionales, investigadores y académicos que, con su dedicación y generosidad, hacen posible que el conocimiento siga creciendo y transmitiéndose. Asimismo, señaló que “vivimos un momento de profunda transformación en el ámbito sanitario, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos tratamientos, el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de una atención más personalizada y cercana”, indicando que, ante estos desafíos, “la profesión farmacéutica está llamada a desempeñar un papel cada vez más relevante”.

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Por su parte, la directora general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Fuensanta Martínez, destacó la aportación de la profesión farmacéutica al sistema sanitario y reconoció el trabajo, el compromiso y la vocación de los farmacéuticos en todos sus ámbitos de actuación, desde la investigación y la docencia hasta la farmacia comunitaria y hospitalaria. Asimismo, trasladó el compromiso del Gobierno regional de seguir reforzando la colaboración con las instituciones farmacéuticas de la Región de Murcia, manteniendo un diálogo permanente que permita impulsar proyectos conjuntos, fomentar la innovación y avanzar en la mejora de la atención sanitaria y la salud de los ciudadanos.