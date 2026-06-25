Vías Verdes de la Región de Murcia: el viaje que se disfruta sin prisa

Hay planes que no piden mucho. Unas zapatillas cómodas, una bici, buena compañía y ganas de mirar el paisaje con calma. Más o menos eso son las Vías Verdes de la Región de Murcia: una forma sencilla y bastante auténtica de recorrer un territorio que se deja ver al aire libre buena parte del año.

La propuesta llega con un lema que la resume bien: Destino Buen Tiempo. La idea es caminar o pedalear sin complicaciones —estas rutas aprovechan antiguos trazados de tren, así que son cómodas, accesibles y van lejos del tráfico—, parar en pueblos con historia y terminar la jornada en una mesa con producto local.

Las vías verdes conectan con una manera de viajar cada vez más buscada: activa, sostenible y saludable. / La Opinión

Y encajan con perfiles muy distintos: la familia que busca un plan tranquilo, el grupo de amigos que quiere mezclar deporte y descanso, el senderista, el cicloturista que suma kilómetros, el peregrino camino de Caravaca o quien solo necesita desconectar un par de días.

Una red para elegir el ritmo

La Región tiene una red variada de vías verdes: el Camino Natural Vía Verde del Noroeste, la del Campo de Cartagena, la de Almendricos, la de Mazarrón, las del Chicharra (Yecla y Cieza), la del Embarcadero del Hornillo y la de la Floración de Cieza. Cada una tiene su carácter. Unas se meten hacia el interior, otras se acercan al litoral, otras cruzan huertas, ramblas, viejas estaciones, puentes o túneles. Todas dejan conocer Murcia de una manera más pausada.

La más conocida es el Camino Natural Vía Verde del Noroeste; casi 78 kilómetros entre Murcia y Caravaca de la Cruz sobre el antiguo trazado ferroviario. Por el camino aparecen huertas, pinares, almendros, viaductos, túneles, tramos áridos y pueblos como Molina de Segura, Mula, Bullas o Cehegín. Desde Molina, además, forma parte del tramo final del Camino de Levante hacia Caravaca, una de las ciudades santas del cristianismo, así que recorrerla tiene también algo de tradición viajera y espiritual.

Del interior a la costa

La Vía Verde del Campo de Cartagena propone otro paisaje: más de 53 kilómetros de horizontes abiertos entre Cartagena y Totana, pasando por Fuente Álamo, Mazarrón y Alhama de Murcia, con campos agrícolas, ramblas y espacios naturales como los Saladares del Guadalentín. A la altura de La Pinilla enlaza con la Vía Verde de Mazarrón, que permite alargar la salida y acercarse al mar.

La Región de Murcia se descubre mejor así: sin correr, con buen tiempo y con tiempo para parar. / La Opinión

Para quien busca algo más corto, la Vía Verde de Almendricos, en Lorca, son 6,6 kilómetros del viejo ferrocarril Lorca-Baza que bordean la Sierra de Enmedio entre cítricos, frutales, cortijos y aljibes. Es ideal para una mañana en familia o para un primer contacto con este tipo de caminos. Y conecta con la Vía Verde del Almanzora, ya en Almería, por si apetece seguir pedaleando.

Y luego está el caso de la Vía Verde de la Floración de Cieza, casi 10 kilómetros que en temporada de floración se convierten en un espectáculo de color: los campos de frutales tiñen todo el recorrido. Es una ruta tranquila, con miradores y antiguas estaciones, perfecta para una escapada fotográfica muy ligada al calendario del campo.

Turismo activo y para casi todo el año

Las vías verdes conectan con una manera de viajar cada vez más buscada: activa, sostenible y saludable. Son rutas que invitan a moverse sin exigir grandes retos, reparten la actividad turística entre distintos municipios y ponen el foco en el paisaje y los servicios locales.

Y tienen una ventaja difícil de discutir: el clima. Murcia regala muchos días buenos para caminar o pedalear fuera de los meses típicos de vacaciones. Primavera, otoño e incluso invierno se convierten en momentos estupendos para hacerlo, con temperaturas agradables y menos aglomeraciones.

Quizá lo mejor es que no se agotan en una visita. Cada ruta da una excusa distinta para volver: una jornada en bici por el Campo de Cartagena, una salida familiar en Almendricos, un viaje peregrino hacia Caravaca o un paseo entre flores en Cieza.

La Región de Murcia se descubre mejor así: sin correr, con buen tiempo y con tiempo para parar.