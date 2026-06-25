Un verano en movimiento: cómo la fisioterapia ayuda a las personas mayores a mantenerse activas

Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan para salir más de casa. Los paseos al caer la tarde, las reuniones familiares, los viajes o las actividades organizadas en barrios y municipios hacen que estos meses inviten a moverse más. Para las personas mayores, además, el verano puede ser una buena oportunidad para cuidar su salud y mantener hábitos que les ayuden a conservar su independencia.

Poder caminar con seguridad, subir escaleras sin dificultad, hacer la compra o disfrutar de una salida con amigos son gestos cotidianos que a menudo se dan por sentados. Sin embargo, con el paso de los años pueden aparecer problemas de movilidad, pérdida de fuerza o dificultades de equilibrio que hacen que estas tareas resulten más complicadas. Es ahí donde la fisioterapia puede marcar la diferencia.

Aunque muchas personas relacionan la figura del fisioterapeuta únicamente con la recuperación de una lesión, su trabajo va mucho más allá. La fisioterapia también ayuda a prevenir problemas, mantener la movilidad y favorecer que las personas mayores sigan siendo autónomas durante más tiempo.

II Feria Senior de Los Alcázares. / L. O.

A medida que envejecemos es normal perder algo de fuerza y agilidad. Sin embargo, eso no significa que haya que resignarse a pasar más tiempo sentado o reducir la actividad física. De hecho, ocurre justo lo contrario: mantenerse en movimiento es una de las mejores formas de conservar la salud y la calidad de vida.

Los fisioterapeutas insisten en que nunca es tarde para empezar a moverse más. Caminar a diario, realizar ejercicio terapéutico o participar en actividades que mantengan activo el cuerpo puede ayudar a mejorar la fuerza, la coordinación y el equilibrio. Además, hacerlo con el asesoramiento de un fisioterapeuta permite adaptar cada actividad a las necesidades y capacidades de cada persona.

Uno de los aspectos que más preocupa a medida que pasan los años son las caídas. Una caída puede tener consecuencias importantes y, en algunos casos, afectar a la confianza y la autonomía de quien la sufre. Por eso, los fisioterapeutas trabajan el ejercicio terapéutico enfocado a mejorar el equilibrio y la estabilidad, dos aspectos fundamentales para moverse con seguridad tanto dentro como fuera de casa.

Durante el verano, cuando aumentan los paseos, las excursiones y las actividades al aire libre, prestar atención a estos aspectos resulta especialmente importante. Mantener una buena condición física ayuda a disfrutar más de esta época del año y a participar en las actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

Además de los beneficios físicos, mantenerse activo también influye en el bienestar emocional. Salir a caminar, participar en actividades grupales o simplemente poder desplazarse con confianza favorece las relaciones sociales y ayuda a evitar el aislamiento. En este sentido, la fisioterapia y el ejercicio terapéutico contribuyen no solo a mejorar la movilidad, sino también a mantener una vida más activa y participativa.

Eso sí, durante los meses de más calor conviene tomar algunas precauciones. Los fisioterapeutas recomiendan evitar las horas centrales del día para realizar actividad física, mantenerse bien hidratado y adaptar el esfuerzo a las capacidades de cada persona. El objetivo no es hacer más ejercicio, sino hacerlo de forma segura y adecuada.

En este sentido, la labor del fisioterapeuta resulta especialmente importante. A través de una valoración individualizada, estos profesionales pueden detectar problemas de movilidad, pérdida de fuerza o alteraciones del equilibrio que, con el tiempo, pueden limitar la autonomía de las personas mayores. A partir de esa evaluación, diseñan programas de ejercicio terapéutico adaptados a las necesidades de cada persona, con el objetivo de mejorar su capacidad para desenvolverse en el día a día.

Cada vez vivimos más años y eso supone una gran noticia. Ahora, el reto es hacerlo con la mejor calidad de vida posible. La fisioterapia contribuye a ese objetivo ayudando a las personas mayores a mantenerse activas, ganar confianza en sus movimientos y conservar su independencia durante más tiempo. Porque mantenerse activo no consiste únicamente en moverse más, sino en poder seguir haciendo aquello que nos gusta y nos permite disfrutar de nuestra vida cotidiana.