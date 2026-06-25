Los trabajadores de Women'secret, Springfield o Cortefiel mantienen la huelga al no llegar a un acuerdo con la empresa

Tras una reunión in extremis este jueves entre representantes de UGT y del grupo Tendam, que se prolongó durante más de cuatro horas y en la que no se alcanzó ningún acuerdo, el sindicato y la plantilla mantienen la convocatoria de huelga.

De este modo, y como ya adelantó La Opinión, durante el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio, coincidiendo con el primer fin de semana oficial de las rebajas de verano, los establecimientos del grupo —Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro y Fifty— permanecerán cerrados en la Región.

El paro irá acompañado de una manifestación este viernes a las 9.30 horas en la Gran Vía de Murcia. La marcha partirá a la altura de Cortefiel, una de las marcas más representativas del grupo, y concluirá en el Women’secret de la calle Platería, único establecimiento que, según los propios trabajadores, no secundará la huelga.

Una última reunión sin acuerdos

Según el comité, la empresa mantiene su postura y se niega a "garantizar por escrito el mantenimiento de las condiciones que llevamos defendiendo desde el primer momento". Añade que la plantilla insistió en la necesidad de preservar unas condiciones laborales que consideran fruto de "muchos años de lucha y esfuerzo".

Convocada por UGT y el comité de empresa de Tendam, la movilización responde a la aplicación del primer convenio nacional del comercio textil, elaborado por la Asociación Retail Textil España (ARTE) y respaldado por los sindicatos CCOO y Fetico.

Tanto UGT como la plantilla denuncian que la entrada en vigor de este nuevo convenio supondrá un empeoramiento sustancial de las condiciones laborales, con la eliminación de pluses y complementos que, en algunos casos, podrían reducirse hasta un 70 %, además de la pérdida de derechos consolidados en el último convenio regional, negociado por UGT hace tres años y que, según los empleados, supuso una mejora significativa de sus condiciones.

La representante sindical señala que "pedíamos cuatro puntos muy concretos y que se nos garantizaran por escrito. Hemos perdido un tiempo muy valioso, a un día de la huelga, en una negociación que creíamos que iba a ser fructífera", y añade que, en caso de aplicarse el nuevo convenio "mucha gente perderá parte de sus ingresos".

"Nos sentimos engañados y desmotivados. La empresa se ha negado a dejar todo por escrito, nos ha hecho perder el tiempo. Esperábamos un acuerdo", lamenta una de las trabajadoras del grupo, que advierte de que "esta va a ser la primera de muchas huelgas".

La Opinión ha intentado contactar con el grupo Tendam, pero, por el momento, no ha obtenido respuesta.