Los trabajadores del metal amenazan con una huelga en julio si no hay acuerdo salarial en la Región de Murcia

Al grito de 'Somos obreros, no delincuentes' y con un serio despliegue policial a las puertas de la sede de la Fremm en Murcia, un centenar de trabajadores del sector del metal de la Región se manifestaron este jueves para que se desbloquee la negociación de un convenio colectivo que lleva enquistado desde finales de año. De no hacerlo, amenazan con que el conflicto acabe desembocando en huelgas y paros sectoriales entre los cerca de 35.000 empleados que tiene el sector en la Comunidad.

Tras siete meses de reuniones sin una propuesta económica por parte de la patronal, Comisiones Obreras, UGT y USO alertaron que las movilizaciones "no han hecho más que empezar" y amenazaron con intensificar la presión para un verano y otoño "calientes". Los sindicatos llegaron a reunirse más tarde con representantes de la Fremm dentro de la sede, pero el encuentro culminó sin "avances".

La secretaria general de CCOO en la Región, Teresa Fuentes, denunció que sigue sin abordarse la cuestión más importante del convenio: los salarios. "La patronal sigue resistiéndose a presentar una propuesta económica. Ha llegado el momento de avanzar", reclamó, antes de advertir de que "esta es la primera concentración" y de que, si no hay avances, las próximas movilizaciones "serán más contundentes".

Desde la mesa negociadora, Enrique Bruna (CCOO) insistió en que el principal escollo es la ausencia total de una oferta económica por parte de la patronal tras quince reuniones. Los sindicatos reclaman una subida salarial del 5% anual durante los tres años de vigencia del convenio, con revisión conforme al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En caso de no desbloquearse la situación, avanzó que plantearán "un calendario de movilizaciones y paros sectoriales durante el mes de julio en toda la Región de Murcia".

UGT fue especialmente crítica con la actitud de la patronal: su secretaria general en la Región, Paqui Sánchez, recordó que hace un año el sindicato ya denunció la falta de voluntad negociadora, llegando incluso a protagonizar una huelga de hambre entre los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en su lucha por el plus de astilleros.

"Un año después seguimos comprobando que esa voluntad sigue sin existir", afirmó, cargando contra el "gran fracaso" de que el presidente de la patronal, Alfonso Hernández Zapata, se despida del cargo sin haber resuelto el problema laboral. "Si realmente hubiera existido interés por parte de la patronal, el convenio ya estaría firmado". Además, Sánchez rechazó mantener la cláusula de compensación y absorción porque, según denunció, impide que las subidas salariales lleguen realmente a los trabajadores.

Entrada de los representantes de los trabajadores a la sede de la Fremm para negociar. / Juan Carlos Caval

"Línea roja" con la cláusula de absorción

En la misma línea, el secretario general de FICA-UGT Murcia, José Antonio Nieto, calificó el convenio del metal de la Región de Murcia como "uno de los más precarios de España". Aseguró que la patronal "continúa dilatando las negociaciones y evitando avances reales" y reiteró que la eliminación de la cláusula de compensación y absorción constituye una "línea roja" para los sindicatos. "Las movilizaciones no han hecho más que empezar. Si no hay avances, iremos intensificando las protestas", advirtió.

Por su parte, el secretario de USO Industria Región de Murcia, José María Cervantes, aseguró que las negociaciones han llegado "a una situación límite" porque "cada vez que se abordan cuestiones importantes, la patronal evita responder y las reuniones terminan vacías de contenido" ante unos trabajadores que "están perdiendo la paciencia".

A la concentración también asistió el secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, quien criticó que el Gobierno regional mantenga una subvención superior a cinco millones de euros para el futuro centro de capacitación y formación de la Fremm en Cartagena mientras el convenio permanece bloqueado. "No debería destinarse ni un euro de dinero público a una patronal que sigue bloqueando las mejoras que reclaman los trabajadores", afirmó.