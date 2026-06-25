El SMS contará con 20 millones para desatascar las listas de espera

Con más de 204.000 murcianos aguardando en la sanidad murciana y demoras crecientes, hacer frente a las listas de espera en la Región de Murcia se ha convertido en uno de los principales objetivos en el ámbito sanitario para el próximo año. Así lo trasladaba este jueves en la Asamblea Regional el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, durante la primera sesión del debate de estado de la Región, en la que daba cuenta de los objetivos a corto y medio plazo y en la que anunciaba un inyección extraordinaria de 20 millones de euros que irán directamente al plan de choque contra las listas de espera.

Esta cantidad se sumará a la inversión de más de 110 millones de euros prevista para este tercer año de la legislatura.

Las últimas cifras del Servicio Murciano de Salud (SMS) correspondientes a diciembre de 2025 reflejaban un tapón de 204.880 murcianos en lista de espera en la Región de Murcia. En tiempos, esto se traduce en que los ciudadanos aguardan una media de 103 días para una operación quirúrgica, 89 días para ver al especialista en consulta y 24 días para una prueba diagnóstica. En algunos casos, estas demoras fluctúan y el número de días aumenta o se reduce, pero la bolsa de ciudadanos que siguen pendientes de cita sigue siendo preocupante. A final de año eran 34.197 los murcianos que aguardaban para entrar a quirófano, 112.064 los que precisaban ser vistos por el especialista y 58.619 los estaban a la espera de una prueba médica.

Los murcianos aguardan 103 días para pasar por quirófano y 89 para ver al especialista

Esta situación, a falta de conocer los datos oficiales a junio de este 2026, ha empeorado en los últimos meses después de ocho huelgas médicas consecutivas contra el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco, protestas que han obligado a cancelar y retrasar en la Región de Murcia más de 154.000 citas médicas.

Ante esta realidad, el Ejecutivo murciano dedicará una partida especial a aligerar las listas de espera en la Región, una dotación que contemplará también otras medidas como, por ejemplo, el aumento de pruebas y consultas en horario vespertino y refuerzos de plantilla.

López Miras afirmaba este jueves que "la atención de la salud de todos nuestros ciudadanos no entiende de presupuesto y, por ello, a pesar de nuestra infrafinanciación, la Región de Murcia sigue siendo, un año más, la que más invierte en sanidad pública en relación con su población: 2.155 euros por habitante, muy por encima de la media nacional". Al tiempo que hacía referencia a los tiempos medios de espera, señalando que "Murcia continúa por debajo de la media nacional, tanto para intervenciones quirúrgicas como para ser atendido en consultas externas".

La vacunación contra la gripe en niños se ampliará hasta los 11 años

Ampliación de vacunas y cribado neonatal

Otro de los anuncios del presidente murciano en el Parlamento autonómico era la nueva ampliación del calendario vacunal frente a la gripe en el caso de los niños. Si hasta ahora, la vacuna estaba recomendada desde los 6 meses a los 9 años en la comunidad, este rango de edad se ampliará hasta los 11 años. Por tanto, a los 55.000 niños de 2 a 9 años que ya se están vacunado desde este curso escolar y en los que también se está utilizando la vacuna intranasal -en el caso de los de menor edad-, se amplía el beneficio a otros 16.000 escolares para superar los 71.000 menores.

Salud Pública también ampliará en la próxima campaña la vacunación contra el Herpes Zoster a las personas de 79 y 83 años, alcanzando, en total, a 20.000 ciudadanos de la Región. Los profesionales estiman que gracias a esta protección se podrían evitar más de 4.000 casos.

En diagnóstico precoz, la Región de Murcia ampliará el cribado neonatal que se realiza a los recién nacidos de la Región de Murcia antes de que abandonen el hospital tras su nacimiento incorporando dos nuevas patologías: la atrofia muscular espinal y la inmunodeficiencia combinada grave.

López Miras recordaba en su intervención que el cribado neonatal en la Región de Murcia permite a día de hoy la detección precoz de 49 enfermedades, lo que sitúa a la Comunidad, junto a la Galicia, entre las más avanzadas en nuestro país en este ámbito, siendo una de las comunidades que más enfermedades detectan con este cribado, frente al mínimo de 22 establecido por el Ministerio de Sanidad.

'Déjà vu' con el Plan Oncológico

Un año más, el presidente de la Región de Murcia traía el Plan Oncológico de la Región de Murcia al debate del estado de la Asamblea Regional, un proyecto que los profesionales aguardan con impaciencia e incredulidad ante los continuos anuncios a los que están expuestos. Pese a anunciarse en el debate de 2025 que su aprobación era inminente, un año después aún no se sabe nada del proyecto y el único avance que se ha logrado en este campo ha sido la ampliación de las coberturas de los cribados de mama, colon o cérvix, aunque tampoco a la velocidad esperada.

López Miras volvía a hablar este jueves del Plan Oncológico, "un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y asociaciones de pacientes", decía, sin ahondar en medidas concretas sino en objetivos genéricos como "diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso, porque en cáncer, ganar tiempo es ganar oportunidades de vida".

Detallaba únicamente que se reforzará el seguimiento de los largos supervivientes mediante un programa común para toda la Región de Murcia, con revisiones personalizadas, atención a las secuelas y acceso equitativo a programas de prevención y seguimiento.

Tampoco se conocen los avances sobre el proyecto del nuevo Hospital Oncológico de la Arrixaca, anunciado hace seis meses por el propio presidente murciano durante un acto de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur) en el hospital de referencia de la Región de Murcia en diciembre de 2025 y para el que se iban a invertir 7 millones de euros de fondos propios, incluido en el Plan Oncológico Regional.

Más residentes en el SMS

El incremento de las plazas de residentes y profesionales que se forman en los centros sanitarios de la Región es otra de las patas sobre las que pivota la estrategia sanitaria. En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional explicaba que "este año, destinamos 85 millones de euros a la mayor oferta de residentes de nuestra historia, con 439 plazas ofertadas, todas ellas cubiertas antes de cerrarse los llamamientos, prueba de la calidad y reconocimiento de nuestro sistema que atrae y retiene talento" y anunciaba que para la convocatoria 2026-2027, "volvemos a superar este récord, con 455 plazas para nuestro sistema sanitario: 336 de facultativos (MIR) y 119 de enfermería (EIR)".

Sin embargo, recordaba que "seguimos sufriendo la falta de profesionales que, como saben, es el principal problema del sistema sanitario nacional, por eso, seguiremos reclamando al Gobierno central un plan urgente frente a la falta de médicos especialistas en toda España, porque el problema persiste y el silencio del Ministerio también".