Los sindicatos echan en falta diálogo y medidas de reeducación en el nuevo decreto antiacoso escolar

"No han contado con nosotros, no conocemos el texto". Esta es la primera reacción de las organizaciones sindicales educativas de la Región de Murcia al conocer este miércoles que el consejero de Educación, Víctor Marín, presentaba ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad el nuevo decreto de convivencia escolar para atajar las situaciones de acoso en colegios e institutos.

La norma endurece las medidas e incluye la agresión, la amenaza, las manifestaciones de odio o el robo como faltas muy graves; en casos de acoso escolar demostrado, el agresor será cambiado de centro si cursa enseñanzas obligatorias o expulsado definitivamente si cursa enseñanzas no obligatorias; a la vez que se refuerza la autoridad docente, permitiendo que los profesores puedan expulsar directamente al alumno de la clase para que cese de inmediato una conducta contraria a la convivencia.

Los responsables de SIDI, ANPE, CCOO, Sterm y UGT coincidían ayer en que el nuevo decreto se ha redactado "sin negociación", se ha hecho "sin consultarnos a quienes mejor conocemos el funcionamiento en las aulas", al tiempo que lamentan que "únicamente ponga en valor la sanción, sin incluir medidas de reeducación para el alumnado que acosa", como señala Toñi del Vas, de la Unión General de Trabajadores.

Andrés Martínez, de Sterm, reconoce la necesidad de mejorar la convivencia escolar, pero "nos preocupa que la Consejería plantee una respuesta basada únicamente en el endurecimiento de las sanciones, sin un aumento de recursos humanos. Echamos en falta un refuerzo de los servicios de orientación, más profesionales de intervención socioeducativa y una mayor dotación para las coordinaciones de Convivencia y de Bienestar y Protección".

El presidente de ANPE, José A. Martínez, lamenta que, "un decreto de gran calado como este, no se haya consensuado con las organizaciones sindicales y cree que la medida de cambiar de centro al acosador o agresor "va a abrir muchos debates", al tiempo que insiste en la necesidad de crear espacios seguros de aprendizaje.

Nacho Tornel, de la Federación de Educación de CCOO, dice estar de acuerdo en el concepto de tolerancia cero y que exista una reacción inmediata ante estas situaciones para que no haya sensación de impunidad, "aunque sería necesario apostar más por la prevención y la planificación, sin menospreciar la figura del coordinador de bienestar".

Para SIDI, el nuevo decreto "es positivo" y necesario, ya que el anterior es de hace diez años y "las conductas sancionables han cambiado mucho en este tiempo".

En cuanto a la tramitación del decreto, la Consejería informa de que próximamente se publicará en el Portal de la Transparencia, con el fin de que las personas interesadas puedan presentar sugerencias, posteriormente continuará en los servicios jurídicos, tendrá que recibir el visto bueno del Consejo Escolar de la Región de Murcia, del Consejo Jurídico y, finalmente, ser aprobado por el Consejo de Gobierno. El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, previsiblemente el próximo año.