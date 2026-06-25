Seis millones de euros para aliviar los atascos permanentes en la Gran Vía de La Manga del Mar Menor

Seis millones de euros estarán incluidos en los próximos Presupuestos de la Comunidad para mejorar la conexión viaria en la zona norte de La Manga del Mar Menor, uno de los puntos con mayores problemas de tráfico durante la temporada estival con atascos kilométricos, largas colas a lo largo de su Gran Vía, formando un auténtico embudo de vehículos y quebradero de cabeza de conductores para entrar y salir de la zona durante los meses de verano.

A todos estos problemas habituales de tráfico se suman las retenciones que se generan cada vez que se abre también el puente de El Estacio para permitir el paso de embarcaciones, una situación que provoca importantes demoras y afecta a miles de residentes y turistas durante estos meses.

Para paliar esta situación en la carretera el Gobierno regional destinará esta inversión millonaria para, en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier, resolver la problemática: el consistorio se encargará de estudiar la mejor "solución medioambiental y técnica" para mejorar el acceso y la seguridad en este "enclave privilegiado" de la Región, al que acuden miles de murcianos y visitantes todos los años para disfrutar de sus playas, hoteles y complejos turísticos durante sus vacaciones.

El proyecto lo anunciaba este jueves el presidente regional, Fernando López Miras, dentro de sus propuestas en materia de infraestructuras durante su intervención en el debate sobre el estado de la región, donde contrapuso el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico con lo que calificó de retrasos del Gobierno central en las principales obras estatales pendientes en la Región.

Miras lamenta los "retrasos" en las autovías del Bancal, del Reguerón o el Arco Norte

"Hablamos de retrasos y más retrasos en proyectos vitales", lamentó el presidente, quien volvió a reclamar la finalización del tramo pendiente de la Autovía del Bancal (RM-1), la conclusión de la Autovía del Reguerón, el Arco Norte y el tercer carril de la A-7 para completar el primer cinturón de Murcia y poner fin al "eterno nudo de Espinardo".

Además, Miras cargó duramente contra la decisión del Gobierno central de haber dejado fuera del reparto de fondos estatales destinados al mantenimiento de la red viaria. "Que no llegue ni un solo euro de los 1.000 millones que van a invertir en toda España es elocuente", criticó en reiteradas ocasiones.

Los primeros 3 millones del Pacto por el Turismo para impulsar el sector López Miras también abordó el impulso al sector turístico de la Región de Murcia con la puesta en marcha de los primeros 3 millones de euros del histórico Pacto por el Turismo, lo que supone el arranque efectivo de la dotación total de 6 millones anunciada prevista hasta 2027. Miras adelantó que esta primera fase se articulará en dos líneas principales: por un lado, ayudas a proyectos de emprendimiento turístico, con el objetivo de fomentar nuevas iniciativas empresariales; y por otro, inversiones destinadas a la renovación y modernización de establecimientos de alojamiento. El impulso económico no se limita a la promoción: el próximo 30 de junio concluirá la ejecución de más de 55 millones de euros destinados a 18 municipios y a la Mancomunidad del Noroeste, con el objetivo de mejorar y transformar sus modelos de desarrollo turístico. A esta inversión, añadió el presidente regional, se suman también 7,6 millones de euros en ayudas directas para la modernización de 60 alojamientos turísticos, actualmente en fase final de ejecución.

Mejoras en Yecla, Molina, Mazarrón...

Frente a esa situación, defendió que el Gobierno regional continuará impulsando infraestructuras consideradas estratégicas. Así, enumeró entre las principales inversiones autonómicas la partida de un millón de euros para iniciar el desdoblamiento de la RM-425, en Yecla, una actuación destinada a mejorar los accesos al sector del mueble.

También avanzó que se firmará "de forma inminente" el protocolo a 'tres bandas' con los ayuntamientos de Murcia y Molina de Segura para el desdoblamiento de la carretera de acceso a Altorreal y sus urbanizaciones, una infraestructura que, aunque no pertenece a la red regional de carreteras, será liderada por la Comunidad Autónoma, tal y como publicó recientemente La Opinión.

Reclama al Estado mayor celeridad en el Corredor Mediterráneo y la expansión del AVE hacia Cartagena

Asimismo recordó que este año se han completado importantes trámites administrativos para la futura vía de alta capacidad de Mazarrón y anunció nuevas actuaciones para reforzar la seguridad vial, con cuatro millones de euros destinados al quinto Plan de Travesías para la mejora de travesías urbanas en los municipios.

A ello se sumará la licitación, antes de final de año, de un nuevo contrato de conservación integral de las carreteras del Mar Menor y el Campo de Cartagena, dotado con unos 18 millones de euros, así como el inicio de las obras de acondicionamiento de la RM-A17 en Fortuna con una inversión de 2,3 millones para ensanchar la vía que llega hacia La Garapacha y de la que dio cuenta este periódico hace unos días.

En su intervención, López Miras insistió en reclamar al Gobierno de España una mayor celeridad en las infraestructuras ferroviarias pendientes. "Seguiremos demandando al Gobierno central una mayor celeridad en las obras del Corredor Mediterráneo y la llegada del AVE a Lorca, saber "algo" de la llegada a Cartagena, la puesta en servicio de los Cercanías interrumpidos hace años y su modernización para posibilitar una auténtica movilidad sostenible en la Región de Murcia", afirmó. Para contrarrestar este déficit, el presidente expuso que el Ejecutivo autonómico ha invertido ya más de 153 millones de euros en el despliegue de la Alta Velocidad en la Región, incluida la financiación íntegra del soterramiento ferroviario de Alcantarilla.