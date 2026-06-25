El seguro agrario crecerá un 355% en tres años y alcanzará los 10 millones

El campo entró en el debate con números, pero también con una promesa de continuidad y refuerzo. Fernando López Miras reservó para el bloque agrario uno de los anuncios con mayor impacto económico de su intervención: nuevas ayudas para modernizar regadíos y un aumento histórico del apoyo al seguro agrario.

El presidente regional anunció, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, una nueva línea de ayudas dotada con cinco millones de euros para impulsar la modernización de regadíos en la Región de Murcia. La medida permitirá financiar hasta el 40 por ciento de cada proyecto presentado por comunidades de regantes y estará orientada a actuaciones destinadas al ahorro de agua, la reducción del consumo energético mediante energías renovables y la incorporación de recursos regenerados.

López Miras presentó esta iniciativa como un paso más dentro del modelo regional de gestión del agua y recordó que la Región cuenta con más del 87 por ciento de su superficie agraria modernizada con riego localizado, un porcentaje que situó muy por encima de la media nacional.

Pero el anuncio con mayor carga económica llegó de la mano del seguro agrario. El presidente avanzó que el presupuesto autonómico destinado a esta herramienta alcanzará los diez millones de euros en 2026, culminando una escalada que, según recordó, partía de los 2,2 millones de euros en 2023 y había alcanzado ya los 7,9 millones en 2025. El incremento supone multiplicar por más de cuatro el apoyo autonómico al aseguramiento agrario en apenas tres ejercicios, con una subida acumulada cercana al 355 por ciento desde el inicio de la legislatura.

"Vamos a seguir acompañando a nuestros agricultores", defendió durante su intervención, vinculando el refuerzo del seguro a la necesidad de ofrecer mayor estabilidad a un sector sometido cada vez con más frecuencia a episodios climáticos extremos, encarecimiento de costes y volatilidad de los mercados.

El discurso incorporó también un mensaje de advertencia sobre el horizonte regulatorio y económico del sector. López Miras alertó del impacto que podría tener una eventual reducción del presupuesto de la Política Agraria Común para el periodo 2028-2032, que cifró en una pérdida potencial de 180 millones de euros para la Región.

En paralelo, reivindicó el papel del sector agrícola en el desarrollo regional y rechazó que se convierta al agricultor en un "chivo expiatorio" dentro de debates ambientales como el del Mar Menor. También hizo referencia al incremento de plagas y a las limitaciones crecientes sobre determinados productos fitosanitarios, con mención expresa al problema del pulgón.

Plan de relevo generacional, en ciernes

Como siguiente paso, anunció la próxima presentación de un Plan de Relevo Generacional del campo elaborado junto a organizaciones agrarias y cooperativas, con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y asegurar continuidad a una actividad que el Ejecutivo regional considera estratégica.

Entre ayudas directas, cobertura frente al riesgo y renovación del modelo productivo, el Ejecutivo regional quiso trasladar un mensaje de respaldo al sector agrario en uno de los momentos de mayor transformación para el campo murciano.

Nuevas plantas de tratamiento

El discurso agrícola estuvo acompañado de un refuerzo del mensaje sobre agua. López Miras anunció más de 16 millones de euros para infraestructuras hidráulicas destinadas al saneamiento y la gestión de aguas pluviales, junto con nuevas actuaciones en plantas de tratamiento.

Entre ellas citó las instalaciones previstas en Cañadas de San Pedro, en Murcia, y Los Valientes, en Molina de Segura, con una inversión superior a cinco millones de euros, además de la ampliación de la planta de Cabezo Beaza, en Cartagena, con más de siete millones orientados a incrementar la reutilización del agua y contribuir a la protección del Mar Menor.

El presidente conectó estas inversiones con la estrategia regional de aprovechamiento del recurso y defendió que la Región mantiene niveles máximos de depuración y reutilización.

El trasvase, un lugar común del debate

La intervención reservó también espacio para una defensa explícita del Trasvase Tajo-Segura. López Miras cargó contra el recorte previsto de al menos 105 hectómetros cúbicos y sostuvo que esa decisión no responde a criterios técnicos. "España no es un país seco, contamos cada año con el triple de agua de la que consumimos. Entonces, ¿qué falla para que sigamos sufriendo día tras día la escasez de recursos? Lo que falla es el reparto", señaló.

El presidente reclamó nuevamente un Plan Nacional del Agua y defendió que la planificación hídrica debe garantizar el equilibrio territorial y el abastecimiento para agricultura, consumo humano y actividad económica.

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Entre nuevas ayudas, más cobertura frente al riesgo y una renovada reivindicación del agua como elemento estructural, el Gobierno regional utilizó el bloque agrario para proyectar una idea de continuidad del modelo productivo y respaldo al sector.