La Región de Murcia amplía la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos

Más facilidades y un importante ahorro económico para las familias murcianas a la hora de heredar una vivienda, unos ahorros o el patrimonio familiar. La bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones activa en la Región de Murcia también llegará a hermanos, tíos y sobrinos (tercer grado de parentesco), una medida con la se evitará que los herederos tengan que asumir una elevada carga fiscal tras el fallecimiento de un familiar y con lo que se pretende facilitar estas transmisiones a coste cero para aliviar el bolsillo de los murcianos.

Fue uno de los anuncios más destacados en materia fiscal que realizó este jueves el presidente regional, Fernando López Miras, durante su intervención en la primera sesión del debate sobre el estado de la región en la Asamblea. Hasta ahora esta bonificación se aplicaba a los familiares más directos: descendientes y ascendientes (hijos, padres, nietos y abuelos) así como cónyuges. Tal y como explicó López Miras, se hará de forma progresiva, comenzando de forma inmediata con un 25% de esa bonificación hasta llegar al 99%, lo que supondrá un ahorro de 6,2 millones de euros a unos 3.200 habitantes de la Región de Murcia. Esta rebaja fiscal, que ya se aplica a las Donaciones, se incorporará al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que el Ejecutivo murciano está ultimando.

El beneficio fiscal solo alcanzaba hasta ahora a hijos, padres, abuelos, nietos y cónyuges

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional defendió la política fiscal desarrollada por su Gobierno y aseguró que "las familias saben mejor que nadie cómo administrar sus recursos" y que "el esfuerzo debe ser reconocido y no penalizado". "Ese ha sido el camino elegido por el Gobierno regional desde el primer día, y los resultados están a la vista", afirmó.

"No es una oportunidad para recaudar"

"Queremos avanzar hacia un objetivo muy claro: que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida", señaló Miras. "Cuando una persona fallece, sus familiares no reciben un privilegio; reciben el resultado de años de trabajo, de sacrificio y de ahorro; y la obligación de un Gobierno responsable es proteger ese legado, no convertirlo en una oportunidad para recaudar", añadió.

El jefe del Ejecutivo autonómico también defendió los resultados de la política fiscal aplicada en los últimos años, donde más de 160.000 familias se han beneficiado ya de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el 97% de los expedientes bonificados corresponden a herencias inferiores a 50.000 euros.

En este punto cabe recordar que las familias murcianas firmaban unas 30 donaciones al día ante notario para facilitar el acceso a la vivienda en vida a sus hijos, a través de las 11.342 que se registraron en la Comunidad solo durante el año pasado, lo que suponía la cifra más alta registrada desde el inicio de la serie correspondiente al año 2013, según el último balance del Consejo General del Notariado. Estas donaciones también consolidan el papel del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias.

La decana del Colegio de Notarios de la Región de Murcia, Carmen Rodríguez, resaltó recientemente a La Opinión que esta herramienta "permite ordenar la sucesión, es decir, posibilita que los padres, en vida, puedan repartir parte de su patrimonio entre los hijos, lo que puede evitar conflictos o consecuencias posteriores".

"Queremos avanzar hacia un objetivo muy claro: que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida" Fernando López Miras — Presidente de la Región de Murcia

Cada vez se viene dando con más frecuencia, apuntó entonces Rodríguez, las donaciones de dinero, mientras que las de viviendas "suelen darse menos en familias medias, ya que normalmente se dispone de una vivienda habitual y quizá una segunda residencia, que no suelen donarse en vida. Sin embargo, el dinero sí se dona más, precisamente porque ayuda a los hijos a adquirir una vivienda", expuso a este periódico.

Fernando López Miras, a su entrada a la Asamblea Regional recibe el saludo de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur. / Loyola Pérez de Villegas

Más de 800.000 beneficiados por las deducciones

El presidente autonómico enmarcó este anuncio dentro de la estrategia de reducción de impuestos impulsada por el Ejecutivo autonómico, en la que recordó que la Región cuenta actualmente con 27 deducciones autonómicas en el IRPF, de las que podrán beneficiarse cerca de 800.000 contribuyentes durante la actual campaña de la Renta, con un ahorro estimado superior a los 45 millones de euros.

A ello sumó la rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF, que, según las previsiones del Gobierno regional, permitirá un ahorro adicional de alrededor de 160 millones de euros. En conjunto, defendió, las medidas fiscales supondrán este año "más de 200 millones de euros de ahorro para las familias de la Región de Murcia".

López Miras subrayó que estas rebajas fiscales benefician principalmente a las rentas medias y trabajadoras. En este sentido, destacó que "9 de cada 10 contribuyentes beneficiados por la rebaja autonómica del IRPF tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales".

Así, defendió durante su discurso que la Región de Murcia "vive hoy uno de los mejores momentos económicos de su historia reciente", aseguró, atribuyendo esta evolución a "un modelo que apuesta por la confianza, por la libertad frente a la intervención, por la iniciativa frente a la burocracia y por el crecimiento frente al conformismo".