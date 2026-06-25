El Plan ClimaTIZA dotará de aire acondicionado a todos los centros educativos de la Región antes de 2030

El Gobierno regional climatizará todos los centros educativos de la comunidad en los próximos cuatro años con una inversión de 89 millones de euros.

El Plan ClimaTIZA ha sido el gran anuncio del presidente murciano, Fernando López Miras, este jueves durante la primera sesión del debate del estado de la Región, una cita que coincide en el tiempo con el aviso por altas temperaturas que atraviesa el Levante estos días y el fin del curso 2026-2027. El último mes ha estado marcado por las protestas de alumnos, familias y docentes debido al exceso de calor en las aulas que les ha impedido dar clase con normalidad.

Las protestas a las puertas de los centros han seguido denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante el Defensor del Pueblo esta misma semana para exigir soluciones.

La respuesta a estas demandas llega precisamente este jueves desde la Asamblea Regional, donde López Miras anunciaba que "la climatización de los centros educativos concentra el esfuerzo inversor del Gobierno, un tema que nos preocupa, al igual que a los padres y a los maestros.

El Plan ClimaTIZA 2026-2030, dotado con 89 millones de euros, tiene el objetivo de que todas las aulas de todos los centros educativos de la región dispongan de la temperatura adecuada. Es el Plan más ambicioso de la historia de la Región de Murcia en este sentido.

El jefe del Ejecutivo regional insistía en que en 2030 todas las aulas de la Región de Murcia estarán equipadas para afrontar los episodios de altas temperaturas sin afectar a la labor lectiva.

Además, se llevará a cabo una auditoría de la eficiencia energética de todos los centros sobre los que haya que actuar, aportando, además, medidas urgentes que palien el calor durante los episodios de más altas temperaturas en aquellos centros que requieran de una intervención compleja y prolongada en el tiempo. Para estas inversiones urgentes se destinarán cerca de 19 millones de euros.

La Administración autonómica también tiene previsto dotar a los centros que lo necesiten de sistemas de climatización modernos, eficientes y ajustados a la normativa de instalaciones térmicas a la vez que se avanza en la rehabilitación integral de las instalaciones, mejorando su eficiencia energética. A esta segunda línea de trabajo se dedicarán 70 millones de euros.

Ante este anuncio, Fernando López Miras insiste en que "gobernar no consiste solo en tomar decisiones, sino también en escuchar, con objetivos compartidos por toda la sociedad murciana".