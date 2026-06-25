Un pacto de alcaldes para la protección de los suelos de alto valor agrario

El Pacto de los Alcaldes por la Protección de los Suelos Vivos, iniciativa con vocación europea promovida desde el ámbito municipal para reforzar la protección de los suelos agrarios de alto valor productivo y lograr así una ordenación más equilibrada del territorio, echó a andar el pasado martes 16 de junio en el marco del encuentro ‘Alcaldes por el Campo: Protección del Territorio Rural’, celebrado en el centro cultural Las Claras Cajamurcia (Murcia). El evento, organizado por Desayunos del Campo —con el apoyo de la agencia internacional Grayling—, e impulsado por la Asociación Legados, contó con la participación del alcalde de Pilar de la Horadada (Alicante), José María Pérez, y del alcalde de Dolores (Alicante), Joaquín Hernández, quienes ya han apoyado esta iniciativa.

En este sentido, los alcaldes han defendido que el suelo agrario de alto valor productivo es un recurso estratégico para España y sus municipios porque garantiza nuestra soberanía alimentaria, sostiene empleo y evita la despoblación de las áreas rurales, por lo que es muy importante que el mayor número posible de alcaldes se sume a esta iniciativa que busca proteger este patrimonio territorial, vital tanto para el sector primario como para el interés general de todos los españoles y europeos.

«El campo hay que defenderlo y para eso necesitamos la implicación de todos los alcaldes y de toda la sociedad», argumentó Pérez, en una mesa redonda moderada por Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. «Proteger este patrimonio territorial insustituible de la falta de normas específicas de protección del suelo de alto valor productivo, del incumplimiento de la legislación existente, de una ordenación deficitaria del territorio, de operaciones de carácter especulativo, de infraestructuras sobredimensionadas o de usos temporales que acaban consolidándose es una decisión clave, tanto para el sector primario como para el interés general de todos los españoles y europeos», defiende Corbalán.

De este modo, el Pacto de los Alcaldes por la Protección de los Suelos Vivos se convierte en una herramienta conjunta con vocación europea, voluntaria y útil para las administraciones locales de España que, al tiempo que favorece el crecimiento ordenado de sus municipios, les permite también enfrentarse a las múltiples amenazas que aceleran la pérdida de este activo estratégico. «Este Pacto permite una defensa del suelo compatible con un desarrollo local legítimo y equilibrado, en el que el sector primario, el urbanismo, la industria, las infraestructuras y los servicios convivan de forma equilibrada», resaltó el alcalde de Pilar de la Horadada.

«¿Cómo podríamos obligar a que las placas fotovoltaicas se pongan en los miles y miles de techos y no en terrenos de alto valor productivo?», se pregunta el alcalde de Dolores, quien pide «entender las limitaciones legislativas a las que se enfrentan los alcaldes».

Cambios de uso de los suelos agrícolas

Junto a los primeros ediles, participaron también en el evento Manuel Fernández, abogado especializado en Urbanismo y miembro de la Asociación Ecología y Libertad, y Ana Rocío Ruiz, abogada de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, quienes abordaron los conflictos jurídicos, sociales y territoriales que están surgiendo en toda España en torno a los cambios de uso de los suelos agrícolas.

Para Fernández, la cuestión no es si necesitamos energía, infraestructuras o crecimiento económico, sino si somos capaces de ordenar nuestro territorio de forma equilibrada para no perder aquellos recursos que resultan estratégicos para el futuro. «Se está ignorando el valor agrológico del suelo, cuando ese debe ser el límite material de los desarrollos energéticos, comerciales o urbanísticos», defiende Fernández.

Por su parte, Ruiz repasó distintas herramientas a disposición de los alcaldes para proteger sus territorios, tales como los Planes Especiales. «Estamos hablando de instrumentos de ordenación y desarrollo urbanístico que complementan los Planes Generales (PGOU) para regular áreas concretas, proteger espacios naturales o ejecutar infraestructuras», explicó la abogada de Campiña Norte, quien dejó claro que «si no se ordena, el mundo rural desaparecerá».

Finalmente, Andrea Pérez, técnica de Programas y Alianzas de Legados, afirmó que «los suelos fértiles son el resultado de generaciones de trabajo y conocimiento acumulado; son, en cierto modo, un legado que hemos recibido como sociedad y, quizá, por eso la pregunta más importante no sea qué vamos a hacer con él, sino qué vamos a dejar nosotros a quienes vengan después».