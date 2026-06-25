De las oposiciones en Secundaria a frenar las listas de espera: estas son todas las medidas anunciadas por López Miras en la Asamblea Regional

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha aprovechado el debate sobre el estado de la Región para anunciar un amplio paquete de medidas en materia de educación, sanidad, vivienda, fiscalidad, empleo e infraestructuras con las que pretende marcar el último tramo de la legislatura.

Oposiciones docentes históricas

Entre los anuncios más destacados figura la convocatoria en 2027 de la mayor oferta de empleo público docente de la historia de la Región de Murcia, con al menos 2.000 plazas para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, una medida con la que el Ejecutivo regional busca reducir la interinidad y reforzar la estabilidad del profesorado. Además, en las próximas semanas se aprobará un decreto para reducir la carga burocrática de los docentes, incorporando más de 350 propuestas planteadas por el propio colectivo.

Plan de climatización y más inversiones educativas

En materia educativa, López Miras también ha anunciado un plan de climatización dotado con 89 millones de euros para que todas las aulas de la Región dispongan de una temperatura adecuada antes de 2030. El programa incluirá auditorías energéticas, medidas urgentes contra el calor y la instalación de nuevos sistemas de climatización en los centros educativos.

A ello se suman 35 millones de euros para una quincena de actuaciones en infraestructuras educativas repartidas por una decena de municipios, entre rehabilitaciones y ampliaciones de colegios e institutos.

Vivienda, empleo e innovación

La vivienda también ha tenido protagonismo en el discurso presidencial. El Ejecutivo impulsará una nueva Ley del Suelo para simplificar los procedimientos urbanísticos y aumentar la oferta de suelo disponible.

En el plano económico, López Miras ha anunciado la estrategia empresarial 'Compite+', dotada con más de 250 millones de euros en cinco años para impulsar la innovación y atraer inversión, una nueva estrategia para alcanzar los 111.000 trabajadores autónomos en 2029 y un programa para facilitar la incorporación de estudiantes universitarios y de Formación Profesional al mercado laboral

Más recursos para reducir las listas de espera

La sanidad ha ocupado otro de los ejes del discurso del presidente. López Miras ha anunciado una nueva inyección de 20 millones de euros para el plan de choque contra las listas de espera, que elevará a más de 110 millones la inversión acumulada desde el inicio de la legislatura. Los fondos permitirán ampliar las consultas y pruebas diagnósticas en horario de tarde, así como reforzar las plantillas sanitarias.

El jefe del Ejecutivo también ha avanzado un récord de 455 plazas para médicos y enfermeros residentes en la convocatoria 2026-2027, la ampliación del calendario de vacunación infantil frente a la gripe hasta los 11 años, nuevas coberturas frente al herpes zóster, la incorporación de dos nuevas enfermedades al cribado neonatal y la inminente presentación del nuevo Plan Oncológico de la Región de Murcia.

Dependencia, conciliación y fiscalidad

En el ámbito social, el presidente ha comprometido un incremento de 36 millones de euros para el sistema de atención a la dependencia, que permitirá crear cerca de 400 nuevas plazas residenciales y de centros de día. Además, se destinarán 1,6 millones de euros a medidas de conciliación, como aulas matinales y servicios vacacionales, junto con una línea de financiación de dos millones para mujeres que hayan sido madres recientemente y quieran emprender como autónomas.

En materia fiscal, López Miras ha anunciado una nueva rebaja del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para familiares de tercer grado —hermanos, tíos y sobrinos—, que alcanzará progresivamente una bonificación del 99%, así como deducciones para las personas afectadas por la talidomida.

Infraestructuras, seguridad y agricultura

Entre las actuaciones territoriales destacan seis millones de euros para estudiar y mejorar la conexión viaria en la zona norte de La Manga, un nuevo contrato de conservación de carreteras del Mar Menor y Campo de Cartagena por 18 millones y nuevas inversiones en travesías y carreteras regionales.

El presidente también ha anunciado un incremento de las ayudas a las policías locales, que pasarán de 18 a 22 millones de euros para favorecer la incorporación de hasta 700 nuevos agentes, además de un sistema unificado de acceso a estos cuerpos. Asimismo, se licitará el Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor, con una inversión de 12 millones de euros, y se reforzarán las ayudas al sector agrícola con más recursos para el seguro agrario y nuevas inversiones en infraestructuras hidráulicas.

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Con este conjunto de iniciativas, el presidente ha querido centrar su intervención en la gestión del Ejecutivo y en los proyectos que pretende desarrollar durante el último año de legislatura, antes de que el debate continúe este viernes con las intervenciones de los grupos parlamentarios y el turno de réplica del Gobierno regional.