La obra pública sigue en picado hasta caer un 60% en la Región de Murcia pese al tirón de la licitación autonómica

Una caída en picado que sigue sin remontar el vuelo. La licitación de obra pública en la Región de Murcia se desplomó más de la mitad hasta el pasado mes de mayo y tan solo se vieron 'brotes verdes' en la inversión destinada por parte del Gobierno regional. En concreto, la tasa cayó un 59,4% entre enero y mayo de 2026, hasta situarse en 125,8 millones de euros, frente a los 309,5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior en la comunidad, según los últimos datos del informe de Seopan, publicado este miércoles sobre la licitación pública de obra correspondiente a mayo de 2026.

El retroceso coloca a la Región con apenas el 1% del total nacional de la licitación pública regionalizada, en un contexto en el que el conjunto de España alcanzó los 13.076,5 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 0,8% más que en 2025. "La Región de Murcia necesita ganar peso con inversión que impacte en competitividad: movilidad, logística, industria y agua", insiste con frecuencia el presidente de la patronal regional Frecom, José Hernández.

La caída murciana contrasta, por tanto, con la ligera mejora del mercado nacional de obra pública, aunque cabe decir que el dinamismo que se vio durante el pasado año en la Región se debió en buena parte al impulso económico derivado de la elevada inversión en grandes proyectos de infraestructuras, entre ellos las obras de la llegada del AVE a Murcia y Cartagena, la construcción del Arco Noroeste y otras actuaciones de gran envergadura impulsadas por las distintas administraciones.

El retroceso de las confederaciones hidrográficas acentúa la caída general, según Seopan.

Una vez superada la fase de mayor volumen de licitación de estos proyectos (en cuanto al avance de la Alta Velocidad, prosiguen los trabajos en la línea Murcia-Almería y Murcia-Cartagena, aunque con actuaciones menos costosas), la comparación interanual arroja este descenso especialmente acusado.

Más inversión de la Comunidad

La evolución negativa de la inversión localizada en la Comunidad no impide, sin embargo, que la licitación autonómica atribuida al Ejecutivo murciano crezca en el mismo periodo, tras licitar 42 millones de euros entre enero y mayo, un 9,2% más que los 38,5 millones del año anterior. En términos mensuales, el mayor volumen se concentró en mayo, con 22,5 millones, seguido de abril, con 10,1 millones, y marzo, con 6,8 millones.

El contraste refleja así que el descenso de la licitación regionalizada no procedería de una menor actividad del Ejecutivo autonómico, sino del conjunto de inversiones públicas anunciadas para obras ubicadas en la Región, incluyendo las de otras administraciones y organismos.

Eso sí, la media móvil de los últimos doce meses también apunta a una pérdida de ritmo, ya que el Gobierno regional aparece con 529,2 millones de euros entre marzo de 2025 y mayo de 2026, frente a los 616,2 millones del periodo comparable anterior, lo que representa una bajada del 14,1%.

La CHS, muy a la baja

El estudio de Seopan apunta asimismo a un retroceso de la inversión vinculada al agua en la Región. En el apartado de confederaciones hidrográficas y sociedades estatales de agua, Murcia registró 5,49 millones de euros hasta mayo, un 17,1% menos que los 6,62 millones del mismo periodo de 2025. Dentro de este bloque, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) licitó apenas 384.000 euros, frente a los 2,85 millones del año anterior, lo que supone una caída del 86,5%.

En el conjunto del país, la obra civil continúa teniendo más peso que la edificación, con 7.563,4 millones de euros (el 57,8% del total), frente a los 5.513 millones de la edificación. Por administraciones, la licitación nacional se reparte entre la Administración local, con el 38,4%, la Administración General del Estado, con el 35,3%, y las comunidades autónomas, con el 26,2%.