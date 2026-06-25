El mes de junio suma ya una veintena de incendios y conatos en la Región de Murcia

La campaña de alto riesgo de incendios apenas acaba de comenzar y ya deja imágenes que recuerdan la vulnerabilidad de los montes ante el calor y la sequedad acumulada. La rápida respuesta de los equipos de extinción evitó este miércoles consecuencias mayores en la sierra de la pedanía de Macisvenda, en Abanilla, donde un incendio forestal movilizó durante varias horas a un importante despliegue terrestre y aéreo. El episodio coincide, además, con un momento delicado para el operativo regional, marcado por la amenaza de una huelga parcial de los bomberos forestales prevista para este viernes.

El incendio fue declarado estabilizado a las 16.34 horas, poco más de tres horas después de que una de las garitas de vigilancia del Plan Infomur detectara una columna de humo y diera la voz de alarma a las 13.10 horas. Posteriormente, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas de particulares alertando del fuego.

Hasta la zona se desplazaron agentes medioambientales, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, brigadas forestales terrestres y medios aéreos de distintas administraciones. Entre ellos participaron dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación y vigilancia del Plan Infomur y otro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Vázquez pide el regreso del helicóptero Kamov retirado hace tres años

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este miércoles en Coto Cuadros / Francisco Peñaranda

La intervención se produjo en una jornada especialmente sensible para el dispositivo regional. Durante su visita a Coto Cuadros, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, fue preguntado por la convocatoria de huelga parcial anunciada por los representantes de los bomberos forestales y por el posible impacto que podría tener en plena temporada de incendios.

El responsable autonómico se mostró convencido de que el operativo mantendrá intacta su capacidad de respuesta. "Estoy seguro de que el dispositivo de prevención de incendios se va a mantener intacto", afirmó, antes de trasladar su "reconocimiento absoluto" al trabajo que realiza el colectivo.

Vázquez destacó que la actuación de los bomberos forestales ha resultado decisiva durante las últimas semanas para frenar fuegos que podrían haber tenido consecuencias graves y expresó su confianza en que las negociaciones abiertas con los sindicatos permitan alcanzar un acuerdo. Según recordó, el convenio vigente fue considerado en su momento un avance importante para el sector, aunque considera que ha llegado el momento de actualizarlo a las nuevas necesidades.

Vázquez aprovechó además para reclamar una mayor implicación del Gobierno central en la lucha contra los incendios forestales. El consejero pidió recuperar el helicóptero Kamov con 4.500/5.000 litros de capacidad que, según recordó, operaba en la Región durante las campañas de máximo riesgo y fue sustituido posteriormente por un medio aéreo más pequeño. Asimismo, reclamó que el Ejecutivo retome los convenios de restauración hidrológico-forestal desarrollados conjuntamente con las comunidades autónomas y acelere la aprobación del real decreto sobre seguridad y salud laboral de los bomberos forestales, pendiente desde finales de 2025.

Noticias relacionadas

La preocupación institucional no es menor. Según detalló Vázquez, junio ya acumula 20 incidentes relacionados con incendios forestales en la Región: 15 conatos que pudieron extinguirse rápidamente y cinco incendios de mayor entidad, el último el de Abanilla. Un balance que obliga a mantener la vigilancia en un verano que apenas empieza y en el que, advirtió, el riesgo será permanente.