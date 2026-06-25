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Empleo

El mercado laboral de la Región, a la conquista de 3.800 nuevos autónomos para alcanzar los 111.000 en el año 2029

La futura II Estrategia Integral del Trabajo Autónomo contará con 56 medidas para convertir el trabajo que realizan "en una opción profesional más estable" en la Comunidad

Un autónomo cerrando la persiana de su negocio al terminar su jornada laboral.

Un autónomo cerrando la persiana de su negocio al terminar su jornada laboral. / Ricardo Rubio/ E.P.

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Adrián González

Adrián González

Objetivo más que ambicioso para fortalecer el mercado laboral de la Región de Murcia: alcanzar los 111.000 autónomos en 2029. Conseguirlo supondría incorporar unos 3.800 nuevos trabajadores por cuenta propia que estuviesen dispuestos a levantar la persiana de un nuevo negocio durante los próximos tres años y medio. Este es uno de los principales retos que incluidos en la próxima II Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 2026-2029 con la que contará el Gobierno regional, "un plan consensuado con organizaciones de autónomos, empresarios y sindicatos que incluirá 56 medidas para reforzar el emprendimiento y la estabilidad del colectivo".

El anuncio lo avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, durante su comparecencia en la Asamblea Regional durante el debate sobre el estado de la región, donde destacó que la Comunidad atraviesa un momento récord en materia de trabajo autónomo: "Hoy, la Región de Murcia alcanza la cifra más alta de autónomos de toda su historia", afirmó, al señalar que actualmente hay 107.194 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 1.452 más que hace un año.

Miras aseguró que el objetivo del nuevo plan "es claro: convertir el trabajo autónomo en una opción profesional más estable" ante un Gobierno regional que quiere seguir "apostando por quienes deciden emprender y crear empleo".

Miras presume del récord histórico de afiliados al RETA y adelanta el plan de innovación COMPITE+ por 250 millones

La nueva estrategia, que se firmará en las próximas semanas, se estructura en seis ejes de actuación y contempla medio centenar de iniciativas para facilitar la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

Entre las medidas ya implantadas, López Miras destacó la ayuda que cubre las cuotas de los autónomos durante los dos primeros meses de incapacidad temporal al caer enfermos, una iniciativa que calificó de "pionera" y que levantó entonces el aplauso de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a nivel nacional.

El jefe del Ejecutivo autonómico adelantó esta medida a mediados del pasado mes de abril, cuando presumió de que los autónomos de la Región de Murcia se iban a "poder poner enfermos".

A este plan se suma la ya presentada Estrategia de Impulso de la Calidad en el Empleo en la Región de Murcia 2026-2029, que movilizará 400 millones de euros de inversión pública para rebasar los 730.000 ocupados en la Región de Murcia y reducir la tasa de paro por debajo del 10%.

"La mayor estrategia de innovación empresarial"

López Miras aprovechó también su intervención durante esta primera sesión del debate para anunciar nuevas actuaciones destinadas a impulsar la innovación y la competitividad empresarial, como la iniciativa Región de Murcia COMPITE+, que será presentada antes de que acabe 2026.

Adelantó que contará con una inversión superior a 250 millones de euros durante los próximos cinco años y que, según explicó, será "la mayor estrategia de innovación empresarial impulsada hasta la fecha en nuestra Comunidad".

Este programa buscará atraer centros de investigación y desarrollo, acelerar la transferencia tecnológica hacia las empresas, fortalecer sectores estratégicos como la salud, la alimentación y las tecnologías duales, así como generar empleo cualificado y aumentar la productividad de la economía regional.

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Actuar antes de acabar en el paro

Asimismo avanzó el lanzamiento del programa 'Km0 SEF', con el que el Servicio Regional de Empleo cambiará el enfoque de las políticas activas de empleo. "No esperaremos a que una persona llegue al desempleo, actuaremos antes", afirmó. El objetivo será identificar talento en universidades, centros de Formación Profesional y entidades formativas antes de finalizar los estudios y conectarlo con las necesidades reales de contratación de las empresas.

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