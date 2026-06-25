López Miras ata buena parte de sus anuncios del debate sobre el estado de la Región a la aprobación de nuevos Presupuestos

Eran las once y once de la mañana cuando el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, subía a la tribuna del Salón de Plenos de la Asamblea Regional para intervenir en la primera sesión del debate sobre el estado de la Región de 2026. Como es habitual, se esperaba de él un balance, ataques al Gobierno de España y un buen número de anuncios, sobre todo este año, el último de la legislatura.

No defraudó. Hasta una treintena de anuncios destacables regaron su discurso, que duró casi los noventa (87) minutos estipulados en el reglamento de la Cámara autonómica. Inversiones millonarias, estrategias, leyes y decretos que verán la luz durante los próximos meses y años, como es el caso del plan de climatización de las aulas, que se alargará hasta 2030.

Este fue el anuncio más importante que realizó el presidente. Con las temperaturas sobrepasando los treinta grados a diario, las protestas de la comunidad educativa, padres y madres son cada vez mayores. "Les anuncio el Plan de Climatización 2026-2030, el Plan ClimaTIZA, dotado con 89 millones de euros con el objetivo de que todas las aulas de los centros educativos de la Región cuenten con la temperatura adecuada", señaló, con la intención de enfriar un ambiente caldeado. Se trata de una gran inversión que difícilmente se podrá llevar a cabo prorrogando presupuestos como los del año pasado, aún en vigor.

Anunció una nueva inyección de 20 millones de euros al plan de choque contra las listas de espera

Sin salir de los centros educativos, López Miras adelantó que el Gobierno regional convocará el próximo año una oferta histórica de oposiciones con, al menos, 2.000 plazas para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, siendo esta "la mayor oferta de plazas de la historia para estas enseñanzas". Con esta convocatoria masiva de oposiciones pretende "garantizar la estabilidad del profesorado", así como "que los docentes puedan tener seguridad profesional y laboral".

Con la esperanza de tener ya los profesores en el bolsillo, López Miras pasó al ámbito sanitario en un debate que cada vez se parece más a un ensayo de campaña electoral. "Les anuncio una nueva inyección de 20 millones de euros al plan de choque contra las listas de espera, que se suman a la inversión de más de 110 millones de euros desde 2023". Este refuerzo contemplará medidas complementarias como el aumento de pruebas y consultas en horario vespertino y refuerzos de plantilla, dijo.

El presidente no hizo mención alguna a la trama de las prótesis

Tras recordar que en los últimos cinco años han aumentado la plantilla en más de 5.000 profesionales, un 21% más, avanzó que este 2026 destinarán 85 millones de euros "a la mayor oferta de residentes de nuestra historia, con 439 plazas ofertadas, todas ellas cubiertas antes de cerrarse los llamamientos, prueba de la calidad y reconocimiento de nuestro sistema que atrae y retiene talento". Además, aseguró que para la convocatoria 2026-2027 se va a superar este récord, con 455 plazas para nuestro sistema sanitario: 336 de facultativos y 119 de enfermería. "Pero seguimos sufriendo la falta de profesionales que, como saben, es el principal problema del sistema sanitario nacional, por eso, seguiremos reclamando al Gobierno central un plan urgente frente a la falta de médicos especialistas en toda España, porque el problema persiste y el silencio del Ministerio también", señaló.

Destacable también fue el Plan Oncológico de la Región de Murcia, cuya presentación es, según sus palabras, "inminente". "Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso, porque en cáncer, ganar tiempo es ganar oportunidades de vida".

No mencionó la trama de los cribados, sabedor de que en la jornada siguiente, en la que intervendrán los portavoces de la oposición, este asunto será uno de los protagonistas.

Las cuentas de este año tendrán 36 millones de euros más para mejorar la dependencia

Sobre Política Social, anunció que los Presupuestos de 2026, esos que a pocos días de terminar el mes de junio aún no se han ni presentado, contarán con un incremento de 36 millones de euros para mejorar el sistema de atención a la dependencia, que se suman a los 358 que su gobierno destina anualmente. "Esto supone la creación de casi 400 plazas en recursos residenciales y de centros de día, un esfuerzo económico que hacemos mientras el Gobierno de España nos adeuda más de 600 millones de euros en materia de dependencia", dijo.

No fue la única pulla a Madrid sobre esta área. "La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones por parte de los enfermos de ELA es una indignidad porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma; porque la única y exclusiva responsabilidad es de Pedro Sánchez, de su gobierno y de su ministra de Sanidad", subrayó. Ante la que definió como "nueva chapuza del Gobierno de Pedro Sánchez", anunció que "el Gobierno regional va a contemplar en sus Presupuestos para 2026 la eliminación de este copago para que las personas con ELA y otras enfermedades de curso irreversible vean garantizada su atención". Una buena noticia para estos enfermos a partir del día en el que se aprueben las cuentas.

Además, declaró que el Gobierno regional va a introducir en la Ley de Presupuestos una deducción en la cuota autonómica para que las personas afectadas por la talidomida "no pierdan las ayudas recibidas" a través de los impuestos que les reclama el Estado.

Se compromete a extender la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a los familiares de tercer grado

Cuando el Gobierno murciano hace referencias al "bolsillo" es que viene el anuncio de una bajada de impuestos y aquí López Miras tampoco innovó. "Hay quienes consideran que cada problema se resuelve creando un impuesto nuevo o subiendo uno ya existente: quienes creen que el dinero de los ciudadanos siempre está mejor en manos de la Administración que en el bolsillo de quienes lo han ganado con su trabajo; y hay quienes pensamos justamente lo contrario", indicó, para sacar pecho después de las 27 deducciones fiscales aprobadas por su Ejecutivo.

Finalmente, se comprometió a extender la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a los familiares de tercer grado de parentesco, es decir, a hermanos, tíos y sobrinos, "mediante su incorporación al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma". Equilicuá. Se haría, con nuevas cuentas, "progresivamente, comenzando de forma inmediata con un 25% de esa bonificación".

Sobre infraestructuras, López Miras cargó contra el Gobierno central por entender que "relega las infraestructuras estatales que necesita la Región de Murcia" como son la autovía RM-1, la autovía del Reguerón y el Arco Norte, o el tercer carril de la A7. Sí sacó pecho por el "importante esfuerzo financiero" que realiza su Ejecutivo para avanzar en el desarrollo de infraestructuras estratégicas regionales. En este punto, informó de que "en los próximos presupuestos" se contará con una partida de un millón de euros para la construcción del desdoblamiento de la RM-425, "que beneficiará al estratégico sector del mueble de Yecla".

Aacusó a Sánchez de haber negado a la oposición un debate sobre el estado de la nación durante toda la legislatura

Asimismo, los próximos presupuestos contarán con una inversión de 6 millones de euros para llevar a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier, la mejora de la conexión viaria en la zona norte de La Manga. En el mismo proyecto de ley también se destinarán 4 millones en subvenciones para municipios, en el marco del 5º Plan de Travesías.

Le van a hacer falta nuevas cuentas, aunque el Gobierno de España sea capaz de sobrevivir sin ellos desde 2023. López Miras reprochó a Pedro Sánchez que gobierne sin PGE y vinculó esa situación a la "inestabilidad y la parálisis" del Ejecutivo central. En su discurso, contrapuso esa falta de cuentas estatales con la "normalidad democrática" que, según defendió, existe en la Región de Murcia, donde el Gobierno regional ha aprobado presupuestos cada año y volverá a presentarlos ante la Asamblea. La pregunta es cuándo.

El presidente murciano acusó, además, al Gobierno de España de haber negado a la oposición un debate sobre el estado de la nación durante toda la legislatura y sostuvo que la falta de presupuestos, la ausencia de rendición de cuentas y la parálisis política afectan también a la Región de Murcia, que, afirmó, debe seguir prestando servicios y ejecutando políticas "con menos recursos de los que deberíamos tener".

Infrafinanciación de la Comunidad

López Miras dedicó una parte importante de su discurso a denunciar la infrafinanciación de la Región de Murcia, que definió como una realidad que "condiciona prácticamente todas las políticas públicas" de la comunidad. El presidente recordó que esta comunidad sigue siendo "la peor financiada de España" y que sus ciudadanos reciben menos recursos que otros españoles para sostener los mismos servicios públicos.

El jefe del Ejecutivo regional rechazó la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda, al considerar que "no resuelve el problema", sino que lo perpetúa, y acusó al Gobierno central de utilizar la financiación autonómica como moneda de cambio. Frente a ello, anunció que el Gobierno murciano exigirá la retirada del documento pactado con ERC y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar una reforma multilateral, transparente y con participación de todas las comunidades autónomas.