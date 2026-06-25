Cartagena acogerá el Centro de Emprendimiento en Defensa del Mediterráneo vinculado al programa Caetra

Hace tres años Caetra era una apuesta incipiente por abrir a la Región una puerta hacia las tecnologías de defensa, seguridad y uso dual. En el Debate sobre el Estado de la Región, Fernando López Miras dio un paso más y presentó el programa ya no como una iniciativa de impulso empresarial, sino como uno de los pilares del nuevo modelo industrial regional, con nuevas infraestructuras, convocatorias y centros que comenzarán a desplegarse en los próximos meses.

El presidente utilizó una parte relevante de su intervención para proyectar a Caetra como una estrategia de largo recorrido orientada a atraer inversión, generar actividad tecnológica y consolidar una industria vinculada a sectores de alto valor añadido como la ciberseguridad, el ámbito aeroespacial, la tecnología subacuática o las aplicaciones duales entre defensa y uso civil. Según defendió, el ecosistema ha permitido ya impulsar más de medio centenar de proyectos empresariales desde su puesta en marcha y entra ahora en una nueva fase orientada a consolidar estructuras permanentes y aumentar capacidad industrial.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Centro de Emprendimiento en Defensa del Mediterráneo, que se ubicará en el polígono industrial de Los Camachos, en Cartagena, y contará con una inversión inicial de tres millones de euros. Según ha explicado poco después de conocer este anuncio la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el centro se instalará en el antiguo edificio de Contentpolis, en una superficie de 1.750 metros cuadrados que el Ayuntamiento cederá a la Comunidad Autónoma. El inmueble cuenta con más de 5.000 metros cuadrados construidos y acogerá también un centro tecnológico especializado en energía y medio ambiente.

El nuevo centro nace con vocación de convertirse en espacio de aceleración empresarial y conexión entre startups, empresas tecnológicas y grandes operadores industriales vinculados al ámbito de la defensa y la seguridad. El presidente situó este proyecto como una de las piezas que deben comenzar a tomar forma durante la próxima etapa de despliegue del programa.

Para la alcaldesa, la decisión "dota a la estrategia Caetra de una sede central desde la que se dará impulso y respaldo a las empresas de la defensa y la seguridad de Cartagena, y desde la que se atraerán nuevas inversiones para fortalecer el tejido empresarial basado en las tecnologías duales".

Otros nodos de Caetra

Este anuncio se suma, recordó López Miras, a la puesta en marcha del Hub CAETRA de San Javier, concebido como nuevo nodo del ecosistema regional de tecnologías duales y orientado al desarrollo empresarial y la conexión con capacidades tecnológicas ya presentes en el entorno.

También avanzó la inauguración del Centro Integrado de Innovación Tecnológica en Espacio Cognitivo y Ciberdefensa (CITEC), que se ubicará en Murcia y que pretende especializar parte del crecimiento del programa en ámbitos relacionados con inteligencia artificial, tecnologías cognitivas y seguridad digital.

Junto a las infraestructuras, López Miras anunció nuevas herramientas de apoyo económico para acelerar proyectos empresariales. Entre ellas destacó una nueva convocatoria de ayudas para proyectos de I+D dual dotada con tres millones de euros y nuevas líneas dirigidas a innovación abierta, homologaciones y certificaciones empresariales, uno de los obstáculos habituales para acceder a mercados tecnológicos altamente regulados.

La hoja de ruta incluye además la celebración del Foro CAETRA Reconstrucción en Lorca, concebido como un espacio para conectar empresas, conocimiento e inversión alrededor de tecnologías aplicadas a reconstrucción, resiliencia y desarrollo.

Aunque el presidente no fijó fechas concretas de apertura para cada una de las nuevas infraestructuras anunciadas, sí trasladó de alguna manera la idea de que Caetra abandona la fase inicial de activación y entra en un periodo de despliegue y consolidación durante los próximos meses y el siguiente ciclo de desarrollo industrial.

En su intervención, López Miras defendió que el objetivo ya no es únicamente atraer proyectos aislados, sino convertir a la Región en un territorio especializado en tecnologías duales capaz de competir en cadenas de valor nacionales y europeas.

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"Queremos liderar sectores donde se va a jugar buena parte del crecimiento económico de las próximas décadas", sentenció el presidente.