Lidl lanza los postres helados que parecen fruta de verdad: la versión barata del dulce francés que hizo famoso Cédric Grolet

Tienen el aspecto de una mandarina, de un limón o de una fresa. Si los miras tímidamente, jurarías que son frutas de verdad. Pero no lo son. Por dentro esconden mousse, crema o chocolate. Son los postres hiperrealistas que llevan años arrasando en redes sociales y que ahora Lidl ha puesto al alcance de cualquiera en la sección de congelados.

La tendencia no es nueva, aunque sí lo es verla en las neveras de un supermercado. Estos dulces, conocidos en el mundo de la repostería como 'trompe l'oeil' (que en francés significa literalmente "engaña al ojo") llevan años siendo el sueño de los amantes de la repostería de autor. La clave está en una técnica que combina moldeado, glaseado y rellenos de mousse y crema para reproducir con una precisión casi escultórica la apariencia de frutas reales.

El pastelero que lo inventó tiene 13 millones de seguidores

Detrás de esta fiebre global hay un nombre propio: Cédric Grolet, uno de los reposteros más célebres del planeta. Este pastelero francés revolucionó el mundo de los postres al recrear frutas con una precisión milimétrica utilizando técnicas de alta pastelería. Sus vídeos superan los 300 millones de visualizaciones y sus creaciones se convirtieron en un espectáculo visual que no tardó en conquistar el mundo entero.

Lo más llamativo del fenómeno es cómo una técnica con una precisión artesanal increíble y un trabajo casi escultórico ha terminado convertida en un producto rápido y accesible. De las vitrinas de París a los congeladores de Lidl. Y ya hay quien los compara con los de alta pastelería.

La pregunta del millón: ¿Merece la pena la versión low cost?

Ahí está el debate. Los que ya los han probado tienen opiniones para todos los gustos. La estética está ahí, eso es innegable. Pero, ¿aguanta el sabor la comparación con el original artesanal? Esa es la pregunta que se están haciendo miles de personas en redes sociales desde que Lidl lanzó su versión congelada. Desafortunadamente, el supermercado alemán aún no ha traído los famosos dulces a los establecimientos españoles. Al contrario que ha pasado con otros países vecinos, como Portugal, que ya los tienen.

Por suerte, en Murcia los amantes de la repostería tienen un punto de referencia cercano para comparar. La Confitería Juan Mazón, ubicada en la avenida del Marqués de Los Vélez, 14, lleva tiempo elaborando sus propios trampantojos de forma artesanal y bajo encargo: frambuesa con punto ácido, pistacho crujiente y café cremoso, a 6 euros la unidad. Una referencia local que permite hacerse una idea de lo que esconde la versión industrial antes de meter la mano en el congelador de Lidl.