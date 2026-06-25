Ya hay fecha para el gran centro científico del Mar Menor: el OM² saldrá a licitación este año

La recuperación ambiental, la gestión del Mar Menor y la adaptación a los nuevos desafíos climáticos tuvieron un espacio destacado en el discurso que el presidente regional, Fernando López Miras, pronunció este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región. Entre los anuncios, destacó especialmente el impulso definitivo al futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM²), una infraestructura científica concebida para reforzar la investigación y la protección de la biodiversidad de la laguna y para la que, por primera vez, se fijan plazos concretos de desarrollo.

López Miras avanzó que el proyecto OM² saldrá a licitación antes de que finalice este año, un paso relevante para una actuación presentada el pasado marzo como una de las grandes apuestas científicas vinculadas a la recuperación del ecosistema. El centro estará ubicado en las antiguas instalaciones del aeropuerto de San Javier y nace con la vocación de convertirse en un referente nacional en conservación marina, investigación aplicada y divulgación ambiental. Tal y como ya informó La Opinión, el Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor contará con cerca de 15.000 metros cuadrados de superficie entre espacios interiores y exteriores. Dispondrá de 21 tanques marinos con una capacidad total superior a 1.100 metros cúbicos de agua destinados a la conservación y recuperación de especies, además de siete laboratorios especializados, cuatro de ellos abiertos y visitables por el público. El objetivo es estudiar el ciclo completo de vida de las especies del Mar Menor en condiciones controladas, perfeccionar protocolos de conservación y aumentar las posibilidades de recuperación y reintroducción en el medio natural.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 12 millones de euros, financiada en un 60 % con fondos europeos FEDER y en un 40 % por el Gobierno de la Región de Murcia.

Durante su intervención, el presidente defendió que la protección del Mar Menor debe seguir apoyándose en el conocimiento científico y recordó que el Gobierno regional ha destinado desde 2020 más de 306 millones de euros a actuaciones de recuperación ambiental, social y económica en la laguna y su cuenca vertiente. No obstante, advirtió de que el ecosistema continúa siendo "frágil" y reclamó una actuación más decidida del Estado sobre cuestiones que considera determinantes, como el acuífero del Campo de Cartagena o los aportes de agua dulce procedentes de la rambla del Albujón.

Junto al OM², López Miras celebró la culminación de las actuaciones de restauración ambiental de El Carmolí, donde se han desarrollado trabajos para recuperar hábitats, eliminar especies invasoras y reforzar la protección de uno de los espacios naturales más sensibles del entorno lagunar.

Recreación de uno de los espacios interiores del futuro OM2 en San Javier. / CARM

El bloque medioambiental del discurso también incluyó nuevos compromisos en materia de calidad del aire. El presidente destacó la modernización de la red regional de vigilancia atmosférica, que seguirá ampliándose hasta alcanzar 17 estaciones distribuidas por todo el territorio, y anunció la presentación antes de final de año de la Estrategia de Calidad del Aire Horizonte 2030, destinada a adaptar la Región a los nuevos estándares europeos y reforzar la protección de la salud y del medio ambiente.

En el ámbito forestal, el jefe del Ejecutivo regional reivindicó la inversión realizada para adaptar los montes a los efectos de la sequía y reducir el riesgo de incendios. Según expuso, las actuaciones se han extendido a buena parte de los principales espacios naturales de la Región, desde El Valle y Carrascoy hasta Calblanque, el Noroeste, el Valle de Ricote o las sierras de Lorca, sobre una superficie equivalente a 14.000 campos de fútbol.

La hembra Urtsu junto a dos de sus cachorros de lince ibérico nacidos en libertad en las Tierras Altas de Lorca / CARM

La conservación de la biodiversidad ocupó igualmente un lugar destacado. López Miras puso como ejemplo la consolidación de la Región como territorio de reintroducción del lince ibérico, tras el nacimiento de cuatro nuevos ejemplares en las Tierras Altas de Lorca durante el último año, una evolución que presentó como símbolo de recuperación ambiental.

Además, el presidente vinculó la sostenibilidad con la simplificación administrativa, subrayando que durante el último año la Comunidad incrementó un 49 por ciento la tramitación de evaluaciones ambientales, dentro de la estrategia de agilización de procedimientos para ciudadanos y empresas.

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Con estos anuncios, el Gobierno regional busca reforzar una línea de actuación que combina conservación, investigación científica, gestión ambiental y adaptación climática, con el Mar Menor como principal referencia de una estrategia que pretende proyectarse a largo plazo.