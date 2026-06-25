El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras

Ya es oficial. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe total de unos 84,2 millones de euros el contrato de obras del primero de los dos tramos que conformarán el Arco Norte de Murcia, de unos 8,3 kilómetros de recorrido entre el kilómetro 652 de la autovía A-7 y el enlace del Cabezo de Torres. De estos trabajos se harán cargo FCC y Pavasal, tal y como publicó La Opinión el pasado mes de abril.

Esta adjudicación, previamente licitada y autorizada por el Consejo de Ministros, será publicada próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, informó este jueves el Ministerio.

Para anunciarlo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, publicó en la red social X un espectacular vídeo en el que se recrea cómo quedará la gran infraestructura que pretende descongestionar (con la ayuda del ya culminado Arco Noroeste) el tráfico a la altura de los puntos más conflictivos del área metropolitana de Murcia, como el Nudo de Espinardo y toda la Ronda Oeste.

Los 84,2 millones irán destinados a construir el nuevo 'bypass de 8,3 kilómetros

"8,3 kilómetros y 13 nuevas estructuras para mejorar la conexión con Andalucía y la Comunidad Valenciana e impulsar la movilidad viaria en la Región", presumió Puente en su post.

Los trabajos, en detalle

El objeto de la actuación es mejorar la situación existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad de Murcia, donde existe un gran flujo de tráfico con la presencia de retenciones continuas, derivando en problemas de seguridad vial. Para Transportes, esta situación es especialmente acusada precisamente en el Nudo de Espinardo, por donde discurren en la actualidad más de 125.000 vehículos al día.

Con la construcción del Arco Norte de Murcia, que servirá como by-pass para el tráfico de largo recorrido entre Andalucía y el Levante español (provincias de Alicante y Valencia), se solventarán los problemas existentes al separar el tráfico de largo recorrido del de agitación urbana, que seguiría discurriendo por el trazado actual.

El Arco Norte de Murcia estará compuesto por dos tramos: el A y el B. El tramo B, cuyas obras se adjudican ahora, contará con una longitud aproximada de 8,3 kilómetros. Se iniciará con un nuevo enlace en el kilómetro 4 de la autovía MU-32 y finalizará mediante una confluencia/bifurcación en la autovía A-7 (enlace de Cabezo de Torres). En el proyecto está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras: tres viaductos, cuatro pasos superiores y seis pasos inferiores.

Con esta adjudicación, el Ministerio impulsa actuaciones estratégicas para mejorar la movilidad en la Región de Murcia. Así, tras culminar la puesta en servicio del Arco Noroeste el pasado mes de marzo con una inversión de 264 millones de euros, ahora se da un nuevo paso en el desarrollo del Arco Norte, al tiempo que se trabaja en la actualización técnica y económica del proyecto correspondiente al tramo A.