Ecologistas reclama rescatar la ampliación del Paisaje Protegido de Ajauque con la incorporación de Coto Cuadros

La visita del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, a Coto Cuadros sirvió también para reabrir un debate que sigue pendiente desde hace más de tres años: la ampliación del Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada para incorporar este monte público y otros espacios naturales de su entorno.

El portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Rubén Vives, aprovechó la visita para recordar al consejero un compromiso anunciado por el propio Gobierno regional en 2023 y que, según denuncia la organización, continúa sin materializarse. La propuesta contempla integrar Coto Cuadros, el Monte de los Ásperos, diversos humedales y cauces adyacentes dentro de la actual figura de protección.

Vives explicó que la medida no supondría mayores restricciones sobre un monte que ya es de titularidad pública, pero sí permitiría "una gestión más coherente del territorio". Según señaló, parte del espacio actúa como corredor ecológico y mantiene una estrecha relación ambiental con el humedal de Ajauque y Rambla Salada.

Novedades "en los próximos meses"

Preguntado por esta reivindicación, Vázquez aseguró que la Consejería sigue trabajando en la ampliación. El consejero recordó la inversión realizada en la recuperación forestal del paraje y afirmó que la incorporación de Coto Cuadros y Los Ásperos continúa entre los objetivos de su departamento. "Estamos trabajando también en la ampliación de Coto Cuadros, Los Ásperos... y, desde luego, este es uno de los objetivos que tenemos en la Consejería", señaló, mostrando su confianza en poder ofrecer novedades durante los próximos meses.

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El representante ecologista valoró positivamente las actuaciones de restauración forestal y prevención de incendios que se están ejecutando en el monte, aunque reclamó que la gestión tenga continuidad presupuestaria tras décadas sin intervenciones relevantes. También trasladó al consejero la necesidad de impulsar la restauración de la antigua cantera de Bernal Pareja, ubicada en monte público junto al embalse de Santomera.